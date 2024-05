Aliments et boissons riches en flavonoïdes liés à un risque moindre de diabète

Cette nouvelle pourrait améliorer votre journée matcha.

Consommer beaucoup d’aliments et de boissons riches en flavonoïdes comme le thé vert, les baies et les pommes peut réduire le risque de diabète de type 2, une nouvelle étude britannique révèle.

113 097 participants ont subi au moins deux évaluations diététiques de 24 heures pour déterminer leur score Flavodiet. Les chercheurs se sont intéressés à leur consommation de thé noir et vert, de vin rouge, de pommes, de baies, de raisins, d’oranges (y compris les satsuma), de pamplemousses, de poivrons doux, d’oignons et de chocolat noir.







Plus de 38 millions d’Américains souffrent de diabète – la plupart d’entre eux souffrent de diabète de type 2. Antonio Diaz – stock.adobe.com

Les flavonoïdes – composés chimiques présents dans les fruits, légumes et autres plantes – ont été loués pour leurs propriétés anticancéreuses, antivirales, antibactériennes, antioxydantes et anti-inflammatoires. Il existe six principaux types de flavonoïdes, qui diffèrent par leur activité biologique et la manière dont ils sont métabolisés dans l’organisme.

La nouvelle étude, publiée la semaine dernière dans le revue Nutrition & Diabèteont découvert que la consommation quotidienne de six portions d’aliments riches en flavonoïdes pouvait réduire le risque de développer un diabète de type 2 de 28 % par rapport à la consommation d’une seule portion.

En excluant le vin rouge de l’analyse, six portions d’aliments riches en flavonoïdes étaient associées à un risque 26 % inférieur de diabète de type 2.

Plus de 38 millions d’Américains souffrent de diabète — la plupart d’entre eux souffrent de diabète de type 2. Les facteurs de risque comprennent le surpoids, l’âge de plus de 45 ans et l’inactivité physique. Il a été démontré que les régimes à base de plantes réduisent le risque de diabète de type 2.







« Cette étude soutient les conseils actuels sur l’augmentation de la consommation de fruits pour réduire [Type 2 diabetes] risque, mais souligne un rôle spécifique pour les baies et les pommes », ont écrit les auteurs de l’étude. mimagephotos – stock.adobe.com

Dans la nouvelle étude, quatre portions de thé par jour réduisaient le risque de diabète de 21 % ; une portion de baies par jour la réduisait de 15 % ; et une portion de pommes par jour l’a réduit de 12 %.

Les chercheurs ont également noté l’effet positif des flavonoïdes sur le métabolisme du sucre, l’inflammation et la fonction rénale et hépatique.

« Cette étude soutient les conseils actuels sur l’augmentation de la consommation de fruits pour réduire [Type 2 diabetes] risque, mais souligne un rôle spécifique pour les baies et les pommes », ont écrit les auteurs.

« Encourager une augmentation réalisable de la consommation habituelle d’aliments et de boissons spécifiques riches en flavonoïdes, à savoir le thé, les baies et les pommes, pourrait réduire [the diabetes] risque », ont-ils ajouté.

Diététiste professionnelle Megan Hilbert, qui n’a pas participé à l’étude, a noté que ces « découvertes peuvent jouer un rôle énorme dans l’éducation des patients sur les recommandations diététiques ».

« Ce que j’ai vraiment apprécié dans cette étude, c’est que différents flavonoïdes ont été comparés et que les données ont montré que certains flavonoïdes avaient un impact plus important sur la réduction du diabète, et que certains aliments en particulier semblaient avoir un effet plus protecteur que d’autres », a-t-elle déclaré à MedicalNewsToday.