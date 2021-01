Le petit-déjeuner est largement considéré comme le repas le plus important d’une journée. Le corps a repris pleinement ses activités métaboliques, après la nuit précédente. Il a besoin d’un regain d’énergie pour se réchauffer et fonctionner à son plein potentiel. Certains aliments, cependant, peuvent gâcher nos matins car ils peuvent finir par faire le contraire. Mentionnés ci-dessous sont de tels aliments qu’il faut éviter pendant le petit déjeuner.

Jus de fruits en bouteille

L’image que beaucoup associent au petit-déjeuner est celle d’une assiette de pain et d’un verre de jus d’orange. Beaucoup sont tentés d’acheter des jus emballés vendus dans les supermarchés, pensant que cela améliorerait leur santé. Malheureusement, les jus emballés contiennent des édulcorants artificiels ajoutés qui augmentent notre taux de sucre dans le sang et contribuent à des maladies comme le diabète à long terme. Il est préférable d’avoir des fruits frais qui contiennent des doses saines de vitamines et de fibres que les jus fabriqués en usine peuvent manquer.

Gâteaux et pâtisseries

Tout comme les jus de fruits emballés, ces aliments contiennent une grande quantité de sucre raffiné. Le sucre fournit une énergie instantanée, qui se dissipe rapidement et finit par rendre les gens somnolents. Les gâteaux ont également de la farine raffinée dans leur pâte. La farine raffinée est une farine de blé entier dépourvue de tous ses nutriments, vitamines et fibres qui facilitent la digestion. Sans eux, la farine ne contient que des calories. Des quantités plus élevées de calories peuvent causer le diabète, l’obésité et éventuellement des problèmes cardiaques.

café

La plupart des professionnels qui travaillent ne jurent que par une tasse de café pour commencer leur journée. Bien que le café aide les buveurs à rester plus alertes à cause de la caféine, il y a certains effets négatifs à considérer. Boire un excès de café est connu pour causer de l’agitation, des palpitations et de l’anxiété, entre autres problèmes. Les effets stimulant la vigilance de la caféine sont également temporaires. Il vaut mieux éviter de boire du café à jeun.

Les aliments contenant des protéines et des fibres, que le café n’a pas, seraient une option de petit-déjeuner plus saine. Les œufs et le pain à base de grains entiers et de quelques légumes bouillis constituent un petit-déjeuner idéal. Les protéines nous dynamisent tandis que la fibre ralentit notre digestion et nous maintient rassasiés plus longtemps, minimisant les risques de prise de poids et les maladies associées.