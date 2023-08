Alimentez votre ordinateur portable et plus encore en déplacement avec cette banque d’alimentation Anker haute capacité

Les téléphones ne sont pas les seuls appareils que vous pouvez charger en déplacement avec une banque d’alimentation portable. Les grandes banques comme celle-ci Anker 737 peut également être utilisé pour alimenter des appareils plus gros comme des tablettes ou même des ordinateurs portables, et pour le moment, vous pouvez le récupérer à prix réduit. Amazon propose actuellement cette banque d’alimentation Anker de 24 000 mAh en vente pour seulement 100 $, ce qui vous permet d’économiser 50 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, alors passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Avec 140 W de puissance, cette banque d’alimentation Anker 737 a de sérieuses capacités de charge et peut même gérer des appareils plus grands comme le MacBook Pro 16 pouces. Il dispose d’une capacité substantielle de 24 000 mAh, ce qui est suffisant pour recharger complètement un iPhone environ 5 fois, ou un iPad Pro au moins une fois. Il est équipé de deux ports USB-C et d’un port USB-A pour pouvoir charger jusqu’à trois appareils à la fois, et il est équipé d’un affichage numérique intégré pour que vous puissiez facilement surveiller l’entrée, la sortie et la charge restante. De plus, il prend en charge la recharge à grande vitesse de 140 W et peut se recharger complètement en moins d’une heure. Il est un peu plus volumineux que certaines banques de petite capacité, mais ne pèse que 1,4 livre, il est donc toujours facile à emporter.