«  Alimenter la répression  »: l’indignation après que Boris Johnson a rencontré le prince héritier de Bahreïn

Des militants des droits de l’homme ont accusé Boris Johnson d’avoir « alimenté la répression » en rencontrant le prince héritier et le Premier ministre de Bahreïn alors que l’État du Golfe recourait à la torture pour réprimer la dissidence.

le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré plus tôt cette année que le pays était en « violation du droit international » à cause de son traitement des prisonniers.

Il y a également eu des allégations d’autres violations des droits de l’homme, y compris preuves que des enfants détenus aussi jeunes que 13 sont battus et menacés de viol.

Jeed Basyouni, de l’organisation Reprieve, a déclaré : « Le gouvernement britannique dit souvent à quel point il est fier de son partenariat avec Bahreïn. Alors pourquoi glisse-t-il le prince héritier bahreïni par la porte de derrière sans annoncer la visite ?

« La vérité est que les responsables du gouvernement britannique savent que les autorités bahreïnites recourent systématiquement à la torture et à la peine de mort pour réprimer la dissidence, et malgré cela, le Royaume-Uni apporte un soutien généreux aux organes mêmes impliqués dans ces abus. Ce soutien est en décalage avec les valeurs britanniques et devrait être retiré jusqu’à ce que le gouvernement bahreïni cesse d’utiliser des aveux de torture pour condamner à mort des prisonniers politiques.

La visite du prince Salman bin Hamad Al Khalifa fait suite à une rencontre entre Priti Patel, ministre de l’Intérieur, et le général Cheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, ministre de l’Intérieur de Bahreïn, le mois dernier. Le ministre de l’Intérieur est blâmé pour la torture récente de prisonniers politiques.

Sayed Ahmed Alwadaei, directeur du groupe de défense des droits humains Bahrain Institute for Rights and Democracy (Bird), a appelé à ce que les questions de droits humains soient au cœur des négociations du Royaume-Uni sur tout futur accord commercial.

M. Alwadaei a déclaré : « La dernière fois que j’ai protesté contre une visite au 10 Downing Street de membres de la famille royale bahreïnite, des membres de ma famille ont été jetés en prison, je comprends donc pourquoi Boris Johnson a tenu cette réunion en secret.

« Si la Grande-Bretagne cherche vraiment à conclure un accord de libre-échange avec un régime qui retient les prisonniers politiques en otages, torture des enfants et jette même des critiques légères en prison, il est impératif que les questions de droits humains soient au cœur de toute future relation commerciale. »

En outre, la Campagne contre le commerce des armes (CAAT) a souligné la vente d’armes par le Royaume-Uni à Bahreïn : le Royaume-Uni a autorisé 120 millions de livres d’armes au régime depuis le soulèvement de 2011, dont 49 millions de livres sterling d’équipements aéronautiques et près de 40 millions de livres sterling d’armes légères et de munitions.

Andrew Smith, porte-parole de la CAAT, a déclaré : « Le régime bahreïni a une longue et honteuse histoire d’atrocités et d’abus. Les images de Boris Johnson accueillant l’un de ses membres les plus anciens à Downing Street sont écoeurantes. Elle sera considérée comme un signe clair et sans ambiguïté de soutien de la dictature, tout en sapant le travail des défenseurs des droits humains.

« Les militants pro-démocratie ont enduré de nombreuses années d’abus aux mains des autorités bahreïnies. Indépendamment des tortures et des violences infligées, Johnson et ses prédécesseurs ont apporté un soutien politique et militaire sans critique à la famille royale de Bahreïn. Des réunions chaleureuses et des séances photo sur les marches de Downing Street sont un élément clé de ce soutien. »

Il a ajouté que la vision du Premier ministre d’une « Grande-Bretagne mondiale » semble impliquer « de parler de l’importance de la démocratie tout en alimentant la répression et en autonomisant les agresseurs ».

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que les deux dirigeants avaient « réfléchi au partenariat étroit et historique entre le Royaume-Uni et Bahreïn » et ont convenu de renforcer davantage « la coopération économique, sécuritaire et diplomatique » entre les pays.

«Les dirigeants ont discuté de l’effort mondial contre Covid-19 et du soutien aux initiatives internationales pour lutter contre la pandémie, y compris Covax. Ils ont également parlé des problèmes de sécurité régionale et de la collaboration en matière de défense, et le Premier ministre a salué les mesures prises par le gouvernement bahreïni pour normaliser les relations avec Israël », indique le communiqué.

Le porte-parole a ajouté que M. Johnson espérait « approfondir la coopération sur les technologies vertes et la transition vers les énergies renouvelables » avec Bahreïn.