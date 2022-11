Alimentées par des milliardaires, les dépenses politiques battent à nouveau des records

Mais le plus gros don de M. Bankman-Fried, au moins 27 millions de dollars, est allé à Protect Our Future PAC, apparemment consacré à soutenir les candidats qui défendraient la protection contre la pandémie. À son tour, il a coulé plus de 11 millions de dollars sur un candidat démocrate à la primaire échoué dans l’Oregon, Carrick Flynn, ainsi que d’autres efforts primaires dans des districts démocrates solides.

Contrairement aux mégadonateurs républicains, M. Bankman-Fried essaie également de maintenir des relations dans les deux parties, donnant au moins 45 000 $ au Comité du Congrès national républicain et des milliers d’autres aux sénateurs républicains comme Bill Cassidy de Louisiane, John Boozman de l’Arkansas, Susan Collins du Maine et John Hoeven du Dakota du Nord.

Stephen A. Schwarzman du Blackstone Group, une société d’investissement géante, complète le top 10 des donateurs des mi-parcours de 2022 ; Peter Thiel, l’investisseur technologique qui a personnellement financé les campagnes sénatoriales de deux protégés, JD Vance dans l’Ohio et Blake Masters en Arizona ; Fred Eychaner, un responsable des médias et un important donateur démocrate ; et Larry Ellison, le milliardaire fondateur du géant du logiciel Oracle, qui a canalisé des millions de dollars dans les campagnes républicaines par le biais du super PAC Opportunity Matters.

Seul M. Griffin a renvoyé des demandes de commentaires parmi les 10 principaux donateurs.

Les chiffres du financement des campagnes sont notoirement difficiles à suivre avec précision. Un conseiller de l’ancien maire Michael R. Bloomberg de New York a déclaré que son don total pour les démocrates pour le cycle 2022 était d’environ 70 millions de dollars, ce qui le placerait en tête de liste. Mais parce que M. Bloomberg a vu les menaces à la démocratie concentrées au niveau de l’État, ses dons se sont concentrés sur les courses au poste de gouverneur et de secrétaire d’État sur des champs de bataille comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et le Nevada. Ces contributions n’apparaissent pas dans la base de données de la campagne fédérale.

En effet, aucun des chiffres tabulés par le New York Times ou Open Secrets ne peut être considéré comme complet ; tous sont susceptibles de sous-estimer les contributions totales. C’est parce qu’un tour de passe-passe compliqué – donner à des organisations politiques qui à leur tour donnent à d’autres organisations politiques – masque exactement qui donne combien à qui.

Étant donné que certaines de ces organisations sont considérées comme des organisations de « protection sociale » exonérées d’impôt – des groupes organisés en vertu de l’article 501 (c) (4) du code des impôts – elles ne peuvent jamais divulguer leurs donateurs. Et comme une grande partie des dépenses est consacrée à la publicité en ligne très ciblée qui est beaucoup moins réglementée que les publicités télévisées, les dépenses totales peuvent être impossibles à déterminer, a déclaré Mme Krumholz.

Pour un État comme le Wisconsin, où deux mégadonateurs, M. Uihlein et Diane Hendricks de Hendricks Holding Company, dépensent beaucoup pour réélire le sénateur Ron Johnson, un républicain, et évincer le gouverneur Tony Evers, un démocrate, les électeurs peuvent se sentir assiégés par forces politiques impénétrables, a déclaré Eleanor Neff Powell, politologue à l’Université du Wisconsin.