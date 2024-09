Alimentation et dysbiose intestinale liées à la polyarthrite rhumatoïde

Des recherches récentes explorent la manière dont les déséquilibres du microbiome intestinal contribuent à la polyarthrite rhumatoïde et comment les interventions alimentaires pourraient être essentielles pour réduire l’inflammation et améliorer les résultats pour les patients.

Étude: Dysbiose intestinale et interventions diététiques dans la polyarthrite rhumatoïde : une revue narrative. Crédit d’image : VPLAB/Shutterstock.com

Dans une revue récente publiée dans la revue Nutrimentsles chercheurs discutent des rôles de l’alimentation et de la dysbiose du microbiome intestinal dans la pathogenèse de la polyarthrite rhumatoïde.

Quelles sont les causes de la polyarthrite rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde, qui touche environ 0,5 % de la population mondiale, est une maladie auto-immune qui provoque une inflammation des articulations du corps, notamment des mains et des pieds. En conséquence, la polyarthrite rhumatoïde peut avoir de graves conséquences sur la mobilité, provoquer un handicap et réduire la qualité de vie globale. Cette maladie peut également se manifester par des symptômes autres que des douleurs et des gonflements articulaires, provoquant des nodules cutanés et des maladies pulmonaires.

Des études récentes suggèrent que le microbiome intestinal pourrait être impliqué dans la pathogenèse de la polyarthrite rhumatoïde. Étant donné que le microbiome intestinal est étroitement associé aux réponses immunitaires et que le rôle central de l’alimentation dans la modulation du microbiote intestinal, l’alimentation et la dysbiose pourraient également être impliqués dans les manifestations de cette maladie.

Le rôle du microbiome intestinal

Le microbiome intestinal régule le système immunitaire ; par conséquent, des changements dans sa composition pourraient être impliqués dans la pathogenèse de la polyarthrite rhumatoïde. La dysbiose intestinale, définie comme un déséquilibre des micro-organismes dans le tractus gastro-intestinal, contribue à l’inflammation chronique, l’une des caractéristiques de la polyarthrite rhumatoïde.

Des études antérieures ont rapporté que la diversité du microbiome intestinal est réduite chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Abondance accrue de Prevotella copripar exemple, a été associé à l’apparition de nouveaux cas de polyarthrite rhumatoïde. Similitudes entre P.. copri et les molécules présentes dans les tissus articulaires provoquent également un mimétisme moléculaire, ce qui peut amener le système immunitaire à attaquer les cellules des tissus articulaires.

Abondance accrue de Collinsella a également été observée dans le microbiome intestinal de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, ce qui peut entraîner une augmentation de la perméabilité intestinale chez ces patients. Ainsi, en raison d’une perméabilité accrue, une inflammation systémique pourrait survenir en raison du passage de substances nocives à travers la barrière intestinale. Collinsella les espèces peuvent également stimuler la production de molécules immunitaires comme l’interleukine-17 (IL-17) et déclencher des voies pro-inflammatoires.

À l’inverse, une abondance réduite de bactéries bénéfiques comme Faecalibacterium prausnitzii, Parabacteroides distasonis, Roseburia inulinivoreset Bactéroides des espèces qui produisent des acides gras à chaîne courte (AGCC) et une inflammation réduite ont été observées dans le microbiome intestinal des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Il a été démontré que des modèles expérimentaux qui ont complété le microbiome intestinal de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde porteurs de ces bactéries réduisent les symptômes.

L’association entre la polyarthrite rhumatoïde et le microbiome intestinal est en outre étayée par la découverte selon laquelle les cellules immunitaires telles que les cellules T auxiliaires de type 17 (Th17), qui jouent un rôle crucial dans la progression de la polyarthrite rhumatoïde, sont négativement corrélées à l’abondance de bactéries comme Firmicutes. Les changements dans le microbiome intestinal ont également un impact sur la façon dont les patients réagissent à l’immunothérapie et à d’autres traitements contre la polyarthrite rhumatoïde.

Régime alimentaire et polyarthrite rhumatoïde

L’alimentation peut également jouer un rôle dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Par exemple, un régime riche en fibres peut supprimer l’inflammation en augmentant le nombre de cellules immunitaires bénéfiques, telles que les acides gras à chaîne SCFA, pour favoriser la santé intestinale.

L’incorporation d’acides gras oméga-3 dans l’alimentation peut réduire l’inflammation en abaissant les niveaux de molécules inflammatoires telles que le facteur de nécrose tumorale α (TNF-α). Une alimentation riche en vitamine E peut également favoriser la santé intestinale, réduire l’inflammation et améliorer la fonction des lymphocytes T.

En revanche, les régimes composés de graisses saturées et de viande rouge peuvent aggraver les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde, car ces deux composants alimentaires augmentent l’inflammation, alors qu’il a été démontré que les graisses saturées modifient le microbiome intestinal.

Le régime méditerranéen, riche en légumes, fruits, poisson, huile d’olive, légumineuses et noix et limitant la consommation de viande rouge et d’aliments transformés, a été recommandé pour gérer la polyarthrite rhumatoïde. Les régimes végétaliens, végétariens et anti-inflammatoires se sont également révélés bénéfiques pour réduire l’inflammation des articulations.

Conclusions

La dysbiose intestinale contribue à la pathogenèse de la polyarthrite rhumatoïde en influençant les réponses immunitaires via des modifications de la perméabilité intestinale. Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde présentent souvent une diversité réduite du microbiome intestinal, avec une abondance accrue d’espèces bactériennes non bénéfiques.

Bien que des changements alimentaires tels qu’une consommation accrue de fibres et une consommation réduite de viande rouge soient bénéfiques, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l’efficacité des interventions diététiques et le rôle potentiel des probiotiques dans la gestion de la polyarthrite rhumatoïde.