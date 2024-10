Alignez-vous pour les courbes en béton : les façades curvilignes font l’affaire

Un parc municipal à Bradford, en Angleterre. Image gracieuseté de Rieder Façades / Ditz Fejer

L’architecture contemporaine évolue en tandem avec les matériaux et les techniques de construction disponibles dans chaque région. Outre les tendances architecturales du moment ou les idées historiques qui peuvent inspirer la créativité, comprendre comment les matériaux sont utilisés, soignés et entretenus, ainsi que leurs propriétés techniques et esthétiques, est crucial pour les concepts envisagés par de nombreux architectes. Chaque matériau porte sa propre logique inhérente. En fait, l’architecte Louis Kahn a suggéré que la façon dont les matériaux interagissent peut conduire à des combinaisons inévitables de structure, de murs et d’assemblages dans les bâtiments. Les produits Rieder illustrent cela en offrant des solutions modulaires et flexibles qui aident les bâtiments à s’adapter parfaitement aux environnements urbains, améliorant à la fois les espaces intérieurs et extérieurs tout en maintenant la rentabilité.

Chez Sheppard Robson Architects, ils soulignent que la durabilité et les besoins humains ont été des considérations clés dans la conception du One City Park à Bradford, en Angleterre. Ce projet présente une façade composée de 1 700 éléments en béton armé de fibres de verre de Rieder. Couvrant plus de 5 000 mètres carrés, One City Park comprend des liaisons de transport, des installations cyclables avec douches et bureaux, ainsi que des espaces sociaux, des toits-terrasses et d’autres équipements adaptés aux besoins des utilisateurs. En améliorant le profil de Bradford, le projet crée un espace accueillant pour tout le monde, y compris les startups et les grandes organisations, ainsi que les détaillants et les prestataires de loisirs.

Un parc municipal à Bradford, en Angleterre. Image gracieuseté de Rieder Façades / Ditz Fejer

Cela soulève des questions sur la manière dont la matérialité d’un projet est liée à son environnement. Comment intégrer des composants préfabriqués ou modulaires dans des enveloppes de bâtiments aux formes complexes ? Le design apaisant et les matériaux de la façade en verre et en béton du One City Park lui permettent de se fondre parfaitement dans l’environnement, reliant visuellement la structure à son site grâce à des éléments 3D qui servent également à des fins fonctionnelles.

Un parc municipal à Bradford, en Angleterre. Image gracieuseté de Rieder Façades / Ditz Fejer

Pour maximiser la lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment, les architectes ont choisi des vitrages hautes performances et ont conçu des éléments en béton qui agissent comme des pare-soleil structurels, protégeant contre les variations de température et minimisant les apports solaires indésirables en été. De plus, les matériaux résistants à l’humidité de la façade et la faible attraction de la saleté réduisent l’entretien, prolongeant ainsi sa durée de vie. Étant donné que les éléments étaient préfabriqués, leur installation sur site était plus efficace, plus précise et plus facile à gérer, les composants légers et les grandes portées réduisant le besoin de sous-structures étendues.

En tant que projet certifié BREEAM, les éléments de façade tridimensionnels de Rieder démontrent non seulement une flexibilité esthétique importante, mais répondent également à des exigences techniques telles qu’un faible poids et des normes environnementales et sanitaires élevées. De plus, les panneaux photovoltaïques sur le toit fournissent de l’électricité au complexe de bureaux, tandis que les pompes à chaleur à air assurent le chauffage, favorisant ainsi la conservation des ressources. La poursuite d’une construction durable, alignée sur la mise en œuvre des énergies renouvelables et la réduction de l’empreinte carbone, ouvre un large éventail d’opportunités. Ceci, combiné à des recherches, des références et des statistiques, conduit à des études et des analyses qui soutiennent la conception de façades et d’enveloppes dynamiques et polyvalentes.

Un parc municipal à Bradford, en Angleterre. Image gracieuseté de Rieder Façades / Ditz Fejer

Lors de la conception des enveloppes des bâtiments, l’intégration des technologies numériques, des systèmes de transport et des méthodes de fixation ou d’assemblage influence l’installation de systèmes qui offrent des solutions en fonction des caractéristiques géographiques, des facteurs climatiques tels que l’exposition solaire et l’intensité du vent, des avantages économiques, etc. Les pièces de Rieder permettent la création de formes tridimensionnelles complexes avec des coins arrondis et des arêtes vives, légères et faciles à installer. Avec une variété de géométries, dimensions, couleurs, surfaces et textures disponibles, il existe d’innombrables solutions de façade optimales encore à explorer.

Un parc municipal à Bradford, en Angleterre. Image gracieuseté de Rieder Façades / Ditz Fejer

Pour découvrir d’autres exemples d’applications et d’autres produits, visitez le catalogue de matériaux de Rieder.