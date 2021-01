Arsenal cherche à attirer des joueurs en janvier alors que Mikel Arteta prépare d’autres arrivées.

Après le mercato estival, l’Espagnol a été autorisé à faire venir Willian, Thomas Partey et Gabriel Magalhaes.

Mais l’entraîneur des Gunners a plus de plans avec le milieu de terrain l’un des domaines qu’il souhaite améliorer.

Un joueur créatif est désespérément recherché par Arteta avec l’as de Norwich, Emi Buendia est en tête de la liste.

L’Argentin était un acteur vedette des Canaries en Premier League la saison dernière mais n’a pas pu les empêcher d’être relégué.

Et sa forme a continué cette campagne en Championnat, où il a marqué sept et récolté six passes décisives en 19 matches.

En plus de Buendia, les Gunners ont également été fortement liés à un déménagement pour la star de Brighton, Yves Bissouma.

L’international malien est passé sous le radar lors de récentes projections, mais a été une force majeure pour les Seagulls cette saison.