Alienware x15 R2 Review: Un ordinateur portable de jeu maigre et chaud

Si vous voulez que votre ordinateur portable de jeu soit mince, il va chauffer. C’est juste la physique de l’emballage d’un CPU et d’un GPU puissants dans un corps de 15,7 mm d’épaisseur. Et puisque nous avons réussi à fabriquer des ordinateurs portables de jeu raisonnablement petits, semi-élégants et suffisamment puissants pour faire honte même aux dernières consoles de jeu, la chaleur est vraiment la dernière frontière que personne n’a franchie.

Sur le devant petit et élégant, je peux dire en toute sécurité que l’Alienware x15 R2 est l’un des ordinateurs portables de jeu les plus attrayants que j’ai jamais testés, et montre à quel point nous sommes loin des blocs de ciment géants d’antan. Mon épouse, qui a travaillé dans les jeux et les médias de jeux pendant une grande partie des 20 dernières années, a déclaré que c’était l’un des seuls ordinateurs portables de jeu qui ne lui était pas esthétiquement offensant, alors croyez-moi, c’est un éloge.

Comme Excellentes performances dans un boîtier mince

Conception de mod qui a l’air bien… pour un ordinateur portable de jeu

Boutons de volume dédiés N’aime pas Peut devenir très chaud

Le logiciel personnalisé est maladroit

Petit pavé tactile

Comme presque tous les ordinateurs Alienware et Dell, le x15 R2 (la deuxième révision majeure de la gamme actuelle de 15 pouces x15) offre un large éventail d’options de configuration, à partir de 1 999 $ et à partir de là. Cet échantillon d’examen était de 2 559 $ et mis en évidence par un processeur Intel Core i7-12700H à 2,3 GHz, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Ti et un écran 2 560 x 1 440 avec un taux de rafraîchissement décent de 240 Hz. Il comprend également 32 Go de RAM et un SSD de 1 To.

Vous pouvez déposer le GPU sur un Nvidia 3060 (bien que dans un ordinateur portable à 2 000 $, pourquoi vous feriez cela me dépasse), ou le booster sur un 3080 Ti. De même, l’affichage peut passer à FHD (1 920 x 1 080) à 165 Hz ou passer à un panneau rapide à 360 Hz, bien que toujours verrouillé à la résolution FHD. Tout bien considéré, c’est probablement proche de la configuration idéale.

Conception et fonctionnalités

Le châssis extérieur blanc mat se distingue par son rétro-futurisme – j’ai pensé aux lignes épurées de 2001: A Space Odyssey – et la charnière encastrée avait l’air bien et rendait l’ordinateur portable très stable lorsqu’il était posé sur une table. Il y a un grand “15” inscrit au dos, parce que vous oublieriez peut-être la taille de l’écran de votre ordinateur portable ? Ainsi que le logo emblématique de la tête d’extraterrestre rétroéclairé, que j’ai trouvé un jour être un exemple collant de dortoir-chic, mais franchement, à ce stade, il a un charme nostalgique.

Mais ma fonctionnalité préférée n’a rien à voir avec la conception du couvercle ou même les performances – c’est purement UX. Le long du côté droit de la zone du clavier se trouve une rangée de touches de contrôle multimédia, y compris des boutons dédiés pour augmenter et baisser le volume et couper les haut-parleurs et le micro.

Dan Ackerman/Crumpe



Je ne saurais trop insister sur l’importance de ce type de commodité pour mon plaisir d’un ordinateur portable de jeu. Appuyer sur FN + F2 (ou parfois F5, etc.) pour baisser le volume dans un jeu semble être une façon insensée de gérer le son. Quelques autres ordinateurs portables ont également des touches audio dédiées ou parfois des molettes de volume, mais c’est encore rare. Vous n’obtenez pas de pavé numérique séparé, qui peut apparaître sur certains ordinateurs portables de 15 pouces. Ce n’est pas une grande perte pour mon flux de travail, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit.

Le clavier actuel convient à un clavier d’ordinateur portable de jeu peu profond, avec un débattement de 1,5 mm et un espacement décent de style îlot entre les touches. Le touchpad est petit et sans fioritures. Les joueurs utiliseront plus souvent une souris ou une manette de jeu, mais lorsque vous souhaitez l’utiliser comme ordinateur portable non destiné au jeu, ce qui est probablement la plupart du temps, le pavé tactile est une déception.

Performances et autonomie de la batterie

Les performances se situaient au milieu du peloton par rapport à des ordinateurs portables haut de gamme similaires équipés de GPU Nvidia 3070 et 3080. L’amélioration des performances de quelque chose comme l’Acer Predator Triton 500 SE, que nous avons examiné avec un processeur Intel Core i9 et le GPU Nvidia 3080 Ti, montre ce qu’un supplément de 500 à 600 $ vous rapportera, et vous pouvez configurer le x15 R2 de la même manière. Sur la base des performances que nous avons vues, je dis toujours que le combo Core i7/3070 Ti est globalement le meilleur rapport qualité-prix.

La durée de vie de la batterie était correcte pour un ordinateur portable de jeu, fonctionnant pendant 5h12 dans notre test de streaming vidéo, ce qui n’est certes pas particulièrement difficile. D’autres ordinateurs portables de jeu haut de gamme de 15 pouces ont marqué dans le même stade approximatif de 4 à 5 heures. Ironiquement, le dernier de Dell ordinateur portable mince de 13 pouces, le XPS 13 Plusavait une durée de vie de la batterie beaucoup plus courte.

Dan Ackerman/Crumpe



Mon plus gros problème global avec le système était la chaleur qu’il faisait. En exécutant des jeux pendant un certain temps, puis en retirant l’ancien pistolet de température, la zone juste au-dessus du clavier a atteint 130 degrés F. Avec les grands évents arrière (avec ses ports arrière associés) et les ventilateurs, vous pourriez probablement garder votre tasse de café à côté du système pour le garder au chaud. Ce n’est pas un problème spécifique à Dell, mais en serrant un ordinateur portable de jeu jusqu’à ce profil mince, ce sera inévitablement un problème plus visible.

Mon autre reproche est le logiciel Alienware Command Center quelque peu impénétrable pour contrôler les fonctions du système, y compris les différentes zones d’éclairage, la vitesse du ventilateur et d’autres détails du système. C’est maladroit, opaque et rend l’organisation d’un éclairage personnalisé beaucoup plus difficile que nécessaire. On a l’impression que l’équipe Dell UX ne s’est jamais approchée de celle-ci. Je ne suis pas la seule personne qui se sent de cette façon.

Malgré ces problèmes et le sentiment général que l’innovation des ordinateurs portables de jeu a atteint un certain plateau au cours des dernières années, le mince Alienware x15 R2 a gagné une place sur ma courte liste d’ordinateurs portables de jeu haut de gamme à considérer sérieusement si vous pensez de faire un investissement pluriannuel.

Les meilleurs ordinateurs portables dans chaque catégorie

Geekbench 5 (multicœur) Acer Predator Triton 500 SE (2022) Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) Acer Predator Triton 500 SE (2022) Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



PCMark 10 Pro Acer Predator Triton 500 SE (2022) Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test de décharge de la batterie en streaming en ligne Acer Predator Triton 500 SE (2022) Noter: En quelques minutes, des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Vie Sauvage Extrême Acer Predator Triton 500 SE (2022) Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (Élevé @1920 x 1080) Acer Predator Triton 500 SE (2022) Razer Blade 15 (2022) (Core i7/3070 Ti) Acer Nitro 5 AN515-58 (Core i5/3060) Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Shadow of the Tomb Raider (le plus élevé @ 1920 x 1080) Acer Predator Triton 500 SE (2022) Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances