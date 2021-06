Alienware lance de nouveaux ordinateurs portables de jeu haut de gamme de la série X

Alienware est l’un des principaux fabricants de matériel de jeu, mais nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant. La marque appartenant à Dell vient de lancer la série X, une toute nouvelle catégorie d’ordinateurs portables conçue pour offrir une expérience d’ordinateur portable de jeu ultime, sans compromis.

Comme vous vous en doutez, ces appareils ne seront pas bon marché. Actuellement, l’itinéraire le plus économique vers la série X est le nouvel Alienware X15, qui commence à 1 999,99 $ US. Vous paierez au moins 100 USD de plus pour le plus grand Alienware X17, bien que les deux aient beaucoup en commun.

Cela inclut la nouvelle série Tiger Lake-H d’Intel, des processeurs spécialement conçus pour les jeux. Les modèles moins chers sont tous équipés d’un processeur Core i7-11800H, mais il y a des variations si vous êtes prêt à payer plus. Le X15 atteint son maximum avec un Core i9-11900H, mais les configurations X17 haut de gamme offrent le Core i9-11900HK à la place. Il est peu probable que vous remarquiez une grande différence entre ces deux puces, car les deux sont associées aux cartes graphiques phares de Nvidia. Ces prix de départ vous permettront d’obtenir un GPU discret RTX 3060, bien que les 3070 et 3080 soient également disponibles. Le X15 a des options pour 16 ou 32 Go de RAM DDR4, mais le X17 a une version supplémentaire de 64 Go et est le seul qui vous permet de le mettre à niveau manuellement. Les deux appareils ont beaucoup de choix en matière de stockage local, avec des disques SSD allant d’un seul disque de 256 Go à une double configuration externe avec 4 To de capacité totale.



Le nouvel Alienware X15. Image: Alienware

La taille de l’écran est le facteur de différenciation le plus évident entre les deux (15,6 pouces contre 17,3 pouces), bien que les deux commencent par un écran Full HD (1920 x 1080) à 165 Hz. Un panneau de 360 ​​Hz à la même résolution est également disponible, mais les modèles haut de gamme sautent jusqu’à 2560×1440 à 240Hz. Surtout, toutes les options ici couvrent toute la gamme sRGB et au moins 99% de DCI-P3, garantissant une excellente précision des couleurs. Alienware s’est également largement concentré sur la gestion thermique de la série X. Les X15 et X17 sont dotés de la technologie de refroidissement avancée Cryo-Tech, consistant en une conception à quatre ventilateurs nouvellement brevetée. Alienware affirme que les lames individuelles peuvent chacune fonctionner indépendamment, en fonction des données des capteurs intégrés à l’appareil. Vous trouverez également la technologie de refroidissement par vapeur sur le X17. Il existe également cinq paramètres matériels axés sur les jeux, allant d’un mode de performance complet à une option d’économie de batterie pour économiser l’énergie. Les X15 et X17 ont des cellules de 87Wh, tandis que les deux ont des chargeurs de 240W dans la boîte. D’autres caractéristiques à noter incluent une sélection de ports saine et un clavier Cherry MX, qui a fait ses débuts sur le M15 R4 d’Alienware. Cependant, ce dernier est exclusif au X17.





Le nouveau X17 d’Alienware. Image: Alienware

C’est un assortiment impressionnant de spécifications par rapport aux normes de tout le monde, mais cela vaut la peine de réitérer les prix. le Alienware X15 commence à 1999,99 $ US (environ 1400 £), tandis que Modèles X17 coûtent au moins 2099,99 $ (environ 1480 £). Des configurations limitées sont disponibles à partir de Site américain de Dell le 1er juin, avant la mise en vente de toutes les variantes à partir du 15 juin. Cette information est spécifique aux États-Unis, cependant – les prix et la disponibilité mondiaux n’ont pas encore été révélés. On s’attend à ce que les X15 et X17 soient les premiers de nombreux ordinateurs portables de la série X, alors cherchez bientôt d’autres appareils Alienware. D’ici là, il sera intéressant de voir si ces appareils offrent un rapport qualité-prix suffisant pour être considérés parmi les meilleurs ordinateurs portables de jeu.