Alienware dévoile un tout nouvel ordinateur portable de jeu 18 pouces au CES

La marque Alienware de Dell a toujours été axée sur les jeux haut de gamme, mais jusqu’à présent, il n’y avait que trois tailles d’écran parmi lesquelles choisir : 14 pouces, 15 pouces ou 17 pouces. Cela change aujourd’hui avec la révélation des Alienware m16 et m18, qui – vous l’avez deviné – offrent respectivement des écrans 16 pouces et 18 pouces.

Le nouveau m18 est techniquement la réintroduction d’un appareil qui a été abandonné en 2015, mais beaucoup de choses ont changé depuis lors. Dell affirme fièrement qu’il s’agit de l’ordinateur portable le plus puissant d’Alienware, mais avec un prix de départ de 2 099 $, vous vous attendez à ce que ce soit le cas.

Sous le capot, vous pouvez choisir entre les nouveaux processeurs Intel et AMD. C’est 13e-gen du côté Intel – du Core i7-13650HX au Core i9-13980HX – que la société n’a annoncé que quelques heures plus tôt. Le discours d’ouverture d’AMD aura lieu plus tard au CES, où les processeurs de “nouvelle génération” devraient être confirmés en tant que versions portables de la série Ryzen 7000.

Alienware est vague en ce qui concerne les graphiques pour la même raison, avec les GPU mobiles de la série RTX 40 selon la rumeur pour l’événement CES de Nvidia. Les performances devraient être excellentes dans tous les domaines, en particulier lorsqu’elles sont combinées avec 16, 32 ou 64 Go de RAM DDR5. Cependant, vous n’obtiendrez des graphiques Radeon que sur les modèles AMD les moins chers.

Cet écran de 18 pouces est disponible en QHD+ (2560×1600) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz ou en FHD+ (1920×1200) à 480 Hz. Les autres caractéristiques clés incluent un clavier mécanique CherryMX, de nombreux ports (2x USB-C, 3x USB-A, HDMI, mini-affichage, Ethernet et prise audio 3,5 mm) et une batterie de 97 Wh, bien que vous souhaitiez vous connecter à le secteur pour les meilleures performances.

Le nouvel Alienware m16 est essentiellement une version plus petite du même appareil, bien qu’il existe ici une troisième option d’affichage : QHD+ à 240 Hz. Il est également légèrement plus abordable, à partir de 1 899 $.

Alienware

Les deux ordinateurs portables sont dotés de systèmes de refroidissement avancés, avec une capacité thermique supposée 35% supérieure et un débit d’air 25% supérieur à celui des ordinateurs portables Alienware précédents.

Alienware série X

Mais si vous n’êtes pas un fan de la série M et de son design volumineux, Alienware a une autre toute nouvelle option pour vous. L’Alienware x16 est une vision plus élégante et plus attrayante de l’ordinateur portable de jeu 16 pouces, bien qu’il y ait un léger compromis sur les performances.

Les principales différences par rapport au m16 incluent un châssis en alliage d’aluminium et de magnésium, ce qui rend le x16 à la fois plus léger (2,72 kg) et plus fin (18,57 mm). Toutes les mêmes options d’affichage et la plupart des ports restent, bien que le processeur le plus performant ici soit le Intel Core i9-13900HK.

Alienware

C’est un appareil plus complet pour la plupart des gens, mais cela se reflète dans le prix – à partir de 2 149 $.

Il existe également une version mise à jour du x14 qu’Alienware a fait ses débuts au CES 2022, qui vous coûtera au moins 1 799 $.

Les quatre nouveaux appareils ont beaucoup en commun, notamment des écrans 16:10 avec certification de faible lumière bleue et Dolby Vision, des webcams Full HD et un son Dolby Atmos.

Dell série G

Mais si vous recherchez quelque chose de plus abordable, Dell a également mis à jour ses ordinateurs portables de jeu G16 (à partir de 1 499 $) et G15 (à partir de 849 $). Celles-ci sont plus légères sur le portefeuille, bien que les configurations les moins chères optent pour 13eLes processeurs Intel Core i5-13450HX et le taux de rafraîchissement de l’écran sont limités à 240 Hz.

Dell

La conception ici est beaucoup plus proche d’un ordinateur portable ordinaire, bien que les grands ventilateurs pour le refroidissement et la vaste sélection de ports restent. Vous trouverez également des finitions plus colorées.

Les versions Intel et Nvidia de tous les appareils seront disponibles au cours du premier trimestre de 2023. Vous devrez cependant attendre le deuxième trimestre pour les versions AMD.

Seul le G15 sera éligible pour notre tableau des ordinateurs portables de jeu bon marché, mais tous valent la peine d’être pris en compte si votre budget peut s’étendre davantage.