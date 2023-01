Alienware dévoile ses ordinateurs portables de jeu les plus fins et les plus puissants à ce jour

Au CES 2023 à Las Vegas, le fabricant de PC de jeu Alienware nous a surpris avec quatre nouveaux ordinateurs portables, dont son ordinateur portable de jeu le plus puissant jamais conçu et l’ordinateur portable de jeu 14 pouces le plus fin au monde. Tous les nouveaux modèles seront équipés de puces de nouvelle génération d’Intel, AMD et Nvidia et ont été développés à l’aide d’une version mise à jour du cadre de conception Legend de la société appartenant à Dell.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Un ordinateur portable de jeu massif de 18 pouces mène le nouveau Alienware…

5:53



Legend 3.0 modifie légèrement le design, aplatissant le dos pour le rendre plus confortable à porter ainsi qu’un nez mis à jour pour qu’ils soient plus faciles à ouvrir. Ils ont tous une nouvelle conception de pied pour permettre un meilleur refroidissement et un plus grand confort lorsqu’ils sont utilisés sur vos genoux. Ils ont tous des écrans 16:10 plus grands, une prise en charge Dolby Atmos et Dolby Vision, des webcams Full HD et un matériau thermique sur le CPU et le GPU pour une dissipation thermique optimisée.

L’Alienware x14 de deuxième génération est le plus petit du groupe et Alienware affirme qu’il s’agit de l’ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus fin au monde. Son écran a une résolution de 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une gamme de couleurs 100 % P3.

Josh Goldman/Crumpe



L’Alienware x14 arrive cet hiver à partir de 1 799 $. La disponibilité et les prix au Royaume-Uni et en Australie n’ont pas été annoncés, mais le prix américain est converti en environ 1 490 £ ou 2 635 AU $.

Une version 16 pouces, l’Alienware x16, sera également disponible pour ceux qui veulent un peu plus de puissance et d’écran mais toujours dans un boîtier mince. Il devrait commencer à 2 149 $, mais seules les configurations haut de gamme seront disponibles au lancement, à partir de 3 099 $.

Si vous voulez aller encore plus loin, Alienware a annoncé le tout nouveau m18. C’est un ordinateur portable impressionnant de 18 pouces, que vous pouvez charger avec votre choix de processeurs Intel ou AMD et de graphiques Nvidia ou Radeon. Pour garder les composants au frais, Alienware a utilisé sept caloducs et quatre ventilateurs tout en conservant la même épaisseur de corps que le m17 de l’année dernière.

Josh Goldman/Crumpe



Le m18 dispose d’un clavier et d’un pavé numérique pleine taille avec des touches mécaniques Cherry MX en option, ainsi que de deux emplacements SO-DIMM DDR5 remplaçables par l’utilisateur et jusqu’à 9 To de stockage potentiel. Alienware le proposera soit avec une résolution 165 Hz 2 560 x 1 600 pixels, soit avec une résolution 480 Hz 1 920 x 1 200 pixels.

Encore une fois, Alienware n’aura que des configurations haut de gamme au lancement, avec des prix à partir de 2 800 $. Les modèles m18 d’entrée de gamme commenceront à 2 099 $. Et, comme le x14, vous pouvez opter pour un m16 plus petit de 16 pouces, qui aura bon nombre des mêmes caractéristiques, ergonomie et qualités de conception que le m18. Au lancement, le m16 commencera à 2 599 $, mais des configurations bas de gamme sont attendues plus tard cette année, à partir d’environ 1 899 $.