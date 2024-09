Alicia Vikander, Elizabeth Olsen, frissons de science-fiction

La presse a exhumé de vieilles interviews du candidat républicain à la vice-présidence JD Vance, dans lesquelles il suggère qu’il devrait y avoir une ligne de démarcation dans la société entre ceux qui ont des enfants, peut-être même en donnant à ces parents plus d’une voix, et ceux qui n’en ont pas, en suggérant qu’ils devraient être moins importants dans la société. Cela m’a semblé être une absurdité politique, et alors J’ai vu L’évaluation.

Dans un futur proche, ce postulat de « science-fiction » crée un monde dans lequel les futurs parents doivent passer un test initial afin de prouver leur valeur fondamentale pour avoir un enfant, puis endurer une visite à domicile de sept jours d’un facilitateur connu sous le nom d’évaluateur qui les fera passer à travers toutes sortes de situations imaginables et inimaginables où, à la fin, ils obtiendront soit une note de passage, soit pas. Cela semble être le poste idéal pour Vance s’il décide de changer de carrière.

Dans le premier long-métrage de la réalisatrice française Fleur Fortune, c’est Alicia Vikander qui joue le rôle de Virginia, une femme d’affaires froide comme la glace, qui porte une sorte d’uniforme et a les cheveux serrés en chignon pour indiquer qu’elle est une femme avec qui on ne peut pas s’en prendre. Elle frappe à la porte de la maison moderniste à l’aspect très stérile de Mia (Elizabeth Olsen) et Aaryan (Himesh Patel), un couple qui espère fonder une famille et passer le test du gouvernement pour qu’ils soient des parents appropriés. Au début, cela ressemble à un entretien normal, mais au fil des jours, Virginia, canalisant l’actrice improvisatrice qui sommeille en elle, commence à se comporter essentiellement comme une gamine de 2 ans effrontée, même s’il s’agit d’une femme adulte. jouant Tout cela met clairement à l’épreuve la patience de notre couple qui auditionne. Seront-ils capables de faire face à cela alors que le spectacle de Virginie devient de plus en plus intense au fil de la semaine ? Et cela comprend un dîner auquel des invités sont conviés afin qu’elle puisse observer comment ils pourraient gérer un enfant dans une telle situation.

EN RELATION : Deadline Studio au TIFF 2024 : Selena Gomez, Elizabeth Olsen, Mikey Madison et plus

Cela devient un peu compliqué lorsqu’une des invitées arrive avec son mari et son enfant, qui s’avère avoir réussi le test pour devenir parents, et aussi Mia avait un passé avec Aaryan. C’était choquant. Mia n’avait aucune idée que son mari avait déjà vécu ce processus avec une autre femme qui explique que c’était il y a très longtemps et qu’ils n’avaient jamais réussi l’enquête initiale. Néanmoins, les fissures commencent à apparaître et le mariage commence à se fissurer sous cette pression intense alors qu’Aaryan est sur la défensive. Cela devient plus risqué lorsque Mia doit partir de toute urgence pour des affaires familiales, obtenant la permission réticente de Virginia pour une absence de 24 heures. Pendant ce temps, l’évaluateur, euh, évalue D’autres aspects d’Aaryan que ses prouesses parentales. Elle a évidemment ses propres raisons de tenter la chair. Tout cela devient incontrôlable, mais il y a des choses que nous ne savons pas encore sur Virginia et cela fait partie du mystère d’un film qui oscille entre la comédie noire et le drame intense.

Presque tout le film, ou du moins la grande majorité, se déroule sur ce seul plateau dans cette maison, ce qui me fait penser que l’idée pourrait aussi être une pièce de théâtre intrigante ; en l’état, elle semble un peu claustrophobe et quelque peu répétitive alors que les différents matchs de Virginie se poursuivent. Néanmoins, elle est dramatiquement convaincante, d’autant plus que dans notre monde de merde d’aujourd’hui, peu plausible devient soudainement le plausible, et avec l’ingérence du gouvernement concernant ce que les femmes peuvent – et ne peuvent pas – faire avec leur propre corps devenant la loi dans de nombreux États, qui peut dire qu’une future administration effrayante pourrait nous entraîner tous dans le terrier du lapin ?

Félicitations à Vikander pour avoir pris le risque de jouer un rôle qui est vraiment effrayant. C’est une actrice tellement accomplie et toujours intéressante que vous l’accompagnez dans ce voyage car elle crée une femme en trois dimensions avant le générique de fin. Sa confrontation avec Olsen est bien écrite et interprétée et donne un sens à la folie (même avec un primate sous la main) qui a précédé. Olsen prouve une fois de plus qu’elle est l’une des meilleures du monde, et ici, son désir d’être mère est poignant et frustrant. Patel est parfait dans le rôle du « futur » papa qui met à mal la relation difficile qu’il a eue avec ses propres parents et se montre vulnérable à tous les mauvais moments. Minnie Driver fait partie des invités du dîner qui se présentent, et elle fait en sorte que son bref temps à l’écran compte.

Les producteurs sont Stephen Woolley, Elizabeth Karlsen, Shivani Rawat, Julie Goldstein, Jonas Katzenstein, Maximilian Leo et Grant S. Johnson.

Titre: L’évaluation

Festival: Toronto (Présentations spéciales)

Directeur: Fleur Fortune

Scénaristes : M. et Mme Thomas, John Donnelly

Casting: Alicia Vikander, Elizabeth Olsen, Himesh Patel, Minnie Driver, Indira Varria, Nicolas Pinnock, Charlotte Richie, Leah Harvey

Agent commercial : UTA

Durée : 1 h 54 min