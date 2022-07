Alicia Vikander dit qu’elle était “la plus triste” au sommet de sa gloire : “J’étais toujours seule”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Irma Vep” étoile Alicia Vikander a évoqué ses premières années sous les projecteurs lors d’une nouvelle interview avec le Times de Londres, affirmant qu’elle était “la plus triste au plus fort de [her] célébrité.”

L’actrice suédoise de 33 ans, qui a percé sur la scène internationale avec “A Royal Affair” de Nikolaj Arcel, nominé aux Oscars en 2012, est devenue une star mondiale après des performances consécutives à élimination directe dans le thriller de science-fiction “Ex Machina” et romance transgenre “Danish Girl”, ce dernier lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2016. Pendant ce temps, cependant, Vikander a déclaré qu’elle se sentait plus seule que jamais.

“Quand, aux yeux des autres, j’étais au sommet de ma gloire, j’étais le plus triste. Je n’arrêtais pas de me dire:” Prends-le. C’est incroyable. Mais je ne savais pas quoi faire. Il y avait tous ces vols en première classe, des chambres cinq étoiles. Mais j’étais toujours seul. J’étais seul”, a déclaré Vikander au Times.

ALICIA VIKANDER CONFIRME QU’ELLE ET SON MARI, MICHAEL FASSBENDER, ONT ACCUEILLI LEUR PREMIER ENFANT ENSEMBLE

À peu près à cette époque, en 2015, il a été rapporté qu’elle et son petit ami de l’époque Michael Fassbender, qui est maintenant son mari, avait rompu. Elle vit maintenant à Lisbonne, au Portugal, avec Fassbender et leur bébé de 17 mois.

Vikander a également fait allusion à son expérience personnelle de fausse couche, un thème qui a été abordé dans le mélodrame “La lumière entre les océans”, dans lequel elle joue aux côtés de Fassbender. “Parlez de méta”, a déclaré Vikander, qui a rencontré Fassbender lors du tournage du film réalisé par Derek Cianfrance. “Nous avons un enfant maintenant, mais cela nous a pris du temps”, a-t-elle déclaré.

“La lumière entre les océans” a “un autre sens maintenant”, a poursuivi Vikander. “[The miscarriage] était si extrême, douloureux à traverser et, bien sûr, cela m’a rappelé d’avoir fait ce film.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Vikander, qui a tourné la série limitée HBO “Irma Vep” à Paris trois mois après avoir accueilli leur bébé, a également évoqué les défis de l’équilibre entre une carrière d’acteur bien remplie et la parentalité. “Nous faisons un travail sur deux (…) L’un reste à la maison pendant que l’autre travaille.” Elle a également déclaré que Fassbender avait emmené leur bébé sur le plateau de “Irma Vep” afin qu’elle “puisse voir [her] Visage.”

ALICIA VIKANDER ESSAIE LE CURLING ET DIT QU’ELLE EST « COMME BAMBI SUR LA GLACE »

L’actrice vient de terminer le tournage de “Firebrand”, dans lequel elle incarne Catherine Parr, la dernière épouse du roi Henri VIII d’Angleterre, et joue aux côtés de Jude Law. Dans “Irma Vep”, une refonte ludique du film de niche d’Assayas de 1996, Vikander joue le rôle principal en tant que star américaine de premier plan filmant le remake d’un film muet culte.