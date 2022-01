Alicia Silverstone, star de  » Clueless « , se débarrasse des bodyshamers dans la vidéo TikTok:  » Je pense que j’ai l’air bien « 

Alicia Silverstone a dénoncé les critiques la qualifiant de « grosse » dans un récent TIC Tac vidéo.

Silverstone, 45 ans, a partagé une capture d’écran d’une photo d’elle portant une robe en soie bleue intitulée « Alicia Silverstone Candid Fat Photo ».

L’actrice a utilisé la photo dans son TikTok comme toile de fond et est apparue devant tout en donnant le majeur comme le chanson « abcdfu » de GAYLE joué en arrière-plan.

« D–n. Je pense que j’ai l’air bien », la star de « Clueless » a sous-titré la vidéoavant d’ajouter un emoji qui pleure et qui rit et un emoji qui hausse les épaules.

ALICIA SILVERSTONE RÉVÈLE LA PRONONCIATION RÉELLE DE SON NOM

Silverstone a été franc sur le traitement de la honte corporelle dans le passé. Elle s’est ouverte sur le fait d’avoir été appelée « fatgirl » par des paparazzi lors du tournage de « Batman and Robin » en 1997 lors d’une interview avec Le gardien en 2020.

« Ils se moquaient de mon corps quand j’étais plus jeune », a déclaré Silverstone à l’époque. « C’était blessant, mais je savais qu’ils avaient tort.

« Je n’étais pas confus. Je savais que ce n’était pas bien de se moquer de la forme du corps de quelqu’un, cela ne semble pas être la bonne chose à faire à un humain. »

Silverstone a affirmé qu’on lui avait même demandé une fois quelle était sa taille de soutien-gorge lors d’une apparition dans la presse pour le film.

L’actrice était dans la vingtaine au moment du tournage du film.

« Je n’ai pas dit ‘va te faire foutre’ et je suis sorti comme un guerrier, mais je m’éloignais et disais ‘Ok, je sais ce que c’est et j’ai fini, je ne vais pas m’approcher de ça à nouveau », a-t-elle déclaré au Guardian.