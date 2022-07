Alicia Silverstone révèle qu’elle et son fils “dorment toujours ensemble” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Certaines personnes pourraient dire “pouah, comme si” à une nouvelle interview avec Alicia Silverstone où elle a admis qu’elle partageait toujours un lit avec son fils de 11 ans Ours. L’étoile incomparable de Insouciant, 45 ans, est devenue assez franche sur la façon unique dont elle élève son enfant unique en tant qu’invitée dans le dernier épisode de Le podcast d’Ellen Fisher. “Bear et moi dormons toujours ensemble”, a révélé Alicia, avant de plaisanter en disant qu’elle pourrait “avoir des ennuis” avec les trolls des réseaux sociaux. “Je m’en fous”, a-t-elle expliqué.

“Je suis une maman naturelle et je suis une maman aimante”, a poursuivi Alicia. “Je crois en l’amour, je crois en la nature et notre société a peur de la nature et de l’amour.” La Batman et Robin alun, qui co-parent Bear avec son ex-mari Christophe Jarecki, a également partagé qu’elle surveillait les «indices» de Bear pour son entraînement au pot au lieu de se fier aux couches. “Il y a eu une période où je le regardais nu et je regardais les indices”, a-t-elle commencé. “La partie des indices pour moi était vraiment amusante parce que je pensais qu’il flirtait avec moi parce qu’il ferait ce petit sourire. C’est à ce moment-là qu’il a dû faire pipi.

L’interview surprenante n’est pas la première fois que ses exploits en matière d’éducation des enfants soulèvent des sourcils. En 2020, elle a admis avoir partagé l’heure du bain avec son garçon dans l’espoir de soulager le stress de la mise en quarantaine de la pandémie. “Mon fils et moi prenons des bains ensemble, et quand il n’est pas avec moi, je prends un bain et c’est vraiment nourrissant et réconfortant”, a-t-elle déclaré au New York Times le 31 mai 2020.

Lorsque Bear n’avait que 10 mois en 2012, Alicia a également reçu des réactions négatives pour avoir admis qu’elle mâchait elle-même sa nourriture avant de la lui donner. Elle a documenté l’approche unique dans une vidéo publiée sur son site Web à l’époque. «J’ai nourri Bear avec le mochi et un tout petit peu de légumes de la soupe… de ma bouche à la sienne. C’est son préféré… et le mien », a-t-elle expliqué.

Les trolls n’en avaient pas fini avec le Explosion du passé vétérinaire pour l’instant, car ils l’ont critiquée pour avoir élevé Bear avec un régime végétalien, ce que l’actrice a défendu en 2020. “Je ris toujours, comme, ‘Oh, mon pauvre bébé végétalien, il est si faible’, parce qu’il saute partout et il est tellement sauvage », a-t-elle plaisanté devant un panel #BlogHer20. «Mais il y a un calme chez lui et une concentration. Il n’est pas hors des charts.

Malgré le contrecoup, il semble qu’Alicia et son ex Christopher, qu’elle a épousé en 2005 et avec qui elle s’est séparée en 2018, se portent très bien comme ils élèvent leur précieux ours. “Nous sommes si doués pour la coparentalité les uns avec les autres”, a-t-elle déclaré NousWeekly en 2018. «Nous voyons tous les deux Bear, à moins que je ne sois en train de filmer quelque chose où il ne peut pas être là, mais il vient généralement avec moi de toute façon. … [We] communiquent littéralement tous les jours.