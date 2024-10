Alicia Planincic : L’économie américaine continue de défier les pronostics, mais qu’en est-il du Canada ?

Alors que les roquettes pleuvaient, les combattants du Hamas ont infiltré les frontières israéliennes, franchissant la barrière hautement fortifiée entre Gaza et Israël par voie terrestre, maritime et aérienne, notamment à moto, en camion et en parapente.

L’attaque a commencé tôt le matin par un tir massif de roquettes depuis la bande de Gaza visant les zones civiles du sud et du centre d’Israël. Des milliers de roquettes ont été tirées pendant plusieurs heures, visant des villes, des villages et des communautés israéliennes, forçant les familles à se retirer dans leurs coffres-forts.

Le Hamas a lancé l’une des attaques les plus meurtrières et les plus coordonnées contre Israël depuis des décennies. En franchissant les clôtures, en parapente, en fracassant les portes, ils ont trouvé leurs cibles dans leurs maisons dans leurs kibboutzim par ailleurs paisibles, fuyant un festival de musique pour la paix, se cachant dans les champs où ils ont été surpris alors qu’ils se promenaient le samedi matin.

Roch Hachana est un moment de réflexion personnelle, et cette année difficile offre à la communauté l’occasion de se rassembler pour espérer non seulement un nouveau départ, mais aussi une chance de renouveau.

Depuis octobre 2023, cette montée de la haine s’est manifestée sous diverses formes, du harcèlement verbal et physique d’individus juifs au vandalisme de synagogues et autres institutions juives.

Depuis près d’un an, nous assistons à une montée de la violence et de la haine au Canada contre les Juifs qui ont élu domicile au Canada.

Le bilan de cette attaque a été catastrophique pour Israël, avec plus de 1 200 personnes tuées, dont de nombreux civils. Le jour le plus meurtrier de l’histoire juive depuis l’Holocauste.

Cette attaque était sans précédent par son ampleur et sa complexité. Les combattants du Hamas ont pris d’assaut les communautés israéliennes proches de la frontière, notamment les villes, les kibboutzim et les bases militaires. Les civils ont été directement visés, les militants étant allés de maison en maison à certains endroits, exécutant et kidnappant des personnes. Des scènes horribles se sont déroulées dans des endroits comme Kfar Aza et Beeri, où des citoyens israéliens, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été brutalement assassinés.

Même s’il n’est pas nouveau que le conflit au Moyen-Orient soit polarisant, ce qui devient de plus en plus alarmant est la frontière floue entre la critique d’Israël et l’antisémitisme pur et simple. La violence au Moyen-Orient s’est reflétée dans des tensions accrues dans les villes canadiennes, avec des manifestations pro-palestiniennes envahissant régulièrement les centres-villes, scandant des chants haineux et des cris de ralliement à la violence, et étant parfois entachées d’actes de haine et de violence visant directement la communauté juive. .

Dans les jours et les semaines qui ont suivi les attentats, des rapports ont fait état de crimes haineux visant des individus et des institutions juives partout au Canada. Les synagogues de plusieurs grandes villes, dont Toronto et Montréal, ont été dégradées par des graffitis et des symboles haineux, des tentatives d’incendie criminel et des vitres brisées. Des écoles juives, des centres communautaires et des entreprises ont également été horriblement pris pour cibles, y compris une fusillade dans une école de filles ici à Toronto. Naturellement, cela suscite des inquiétudes quant à la sécurité des Juifs canadiens.

Des plateformes telles que X, Facebook et Instagram sont devenues des foyers de désinformation, de discours de haine et de contenus incendiaires, confondant le sionisme avec l’identité juive mondiale.

De nombreux Canadiens juifs ont déclaré se sentir ciblés en ligne simplement en raison de leur héritage ou pour avoir exprimé leur soutien au droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme, les discours de haine en ligne se traduisant par des conséquences concrètes.

Et alors que nous observons cette vague d’antisémitisme frapper nos villes, les campus universitaires, microcosmes de la société, sont devenus un foyer majeur de montée de l’antisémitisme, laissant souvent les étudiants juifs se sentir en insécurité ou ostracisés. Dans certains cas, des étudiants juifs ont déclaré avoir été harcelés en raison de leur soutien à Israël, tandis que d’autres ont fait face à de l’hostilité simplement parce qu’ils étaient juifs. Des étudiants et des universitaires juifs ont partagé leurs expériences d’intimidation ou de réduction au silence, rapportant des expériences que je n’aurais jamais cru entendre se produire dans ce pays.

Voir tout cela se produire m’a poussé à agir.

J’ai fièrement servi ce pays en tant que soldat, notamment en tant que chef d’état-major de la Défense des Forces armées canadiennes pendant la majeure partie de ma vie d’adulte. J’ai eu envie de faire entendre ma voix au sujet de la vague montante d’antisémitisme et d’essayer de motiver d’autres Canadiens à s’exprimer également et à déclarer que cela n’est pas acceptable. Notre pays n’est pas un pays où la haine devient la norme acceptée. Où cela devient quelque chose que vous tolérez chaque jour.