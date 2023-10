Alicia Keys suscite des réactions négatives contre son poste de parapente après l’attaque du Hamas

Peu de temps après, Keys a supprimé le message, puis a téléchargé une courte déclaration dans ses histoires Instagram, insistant sur le fait que sa mention de l’activité n’avait aucun rapport avec les attaques terroristes.

Comme mentionné par Le journaliste hollywoodien, Keys et son mari Swizz Beatzs vivent dans le quartier de La Jolla à San Diego, une zone populaire pour le parapente. Elle a également parlé des parapentistes utilisant les environs de sa maison et de la façon dont elle voulait l’essayer un jour, lors d’une apparition sur Le club du petit-déjeuner en décembre 2021.

Guy Oseary – un Israélo-Américain qui dirigeait auparavant Keys alors qu’elle travaillait pour sa société Maverick – a également défendu la chanteuse sur Instagram, insistant sur le fait que son message n’était pas destiné à être antisémite.

Il a poursuivi : « Alicia a toujours été une combattante pour tous les droits humains. J’ai été aux premières loges pendant plus d’une décennie pour constater son influence positive dans le monde. Son travail humanitaire reflète son empathie et son cœur.

« On parle d’un post antisémite que ma chère amie Alicia Keys a publié sur son Instagram. Je peux confirmer à tous ceux de ma « communauté » qui ont besoin de l’entendre : ce n’est PAS vrai », a écrit Oseary. « Il y avait un mot spécifique dans son message que notre communauté, en cette période très douloureuse, trouve très déclencheur, mais il n’avait absolument aucun lien. J’ai parlé à Alicia et elle a été horrifiée d’apprendre ce que le mot impliquait et l’a immédiatement retiré.

Swizz Beatz a également commenté le message d’Oseary, le remerciant d’avoir défendu sa femme et réitérant qu’elle avait commis une erreur.

« Merci mec, on t’aime! », A commencé Beatz. « Nous avons une école à l’extérieur de chez nous et c’est de cela qu’elle parlait : se débarrasser de ses fesses à cause des hauteurs. Je souhaite la paix et l’amour ðŸ¤.