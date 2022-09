Alicia Keys répond après qu’un fan l’ait embrassée de force sur la joue pendant le concert : “What the F *** !!!!!!!”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alicia Keys a été choquée après qu’une fan lui ait attrapé le visage et l’ait embrassée de force sur la joue lors d’un concert.

L’incident s’est produit lorsque la chanteuse de 41 ans se produisait à la Rogers Arena de Vancouver, au Canada, lundi soir lors d’une étape de sa tournée mondiale Alicia + Keys.

Dans un clip partagé par un compte de fan de Keys, la lauréate de 15 Grammy Awards a été vue en train de chanter sa chanson à succès “Empire State of Mind” alors qu’elle se promenait dans la foule et les fans applaudis.

Une femme a alors attrapé le visage de Keys et l’a tiré vers elle alors qu’elle plantait un baiser sur la joue du hitmaker alors qu’elle était au milieu de la chanson.

La native de New York est apparue visiblement abasourdie mais a poursuivi sa performance.

Mardi, le blog de célébrités Hollywood Unlocked a publié la vidéo de l’incident sur Instagram et Keys a profité des commentaires pour partager sa réaction.

“Croyez-moi, j’étais comme quoi F *** !!!!!!!! Elle ne sait pas quelle heure il est ???” a écrit la chanteuse, accompagnée d’une série d’emojis d’horloge et époustouflants.

Les fans de Keys ont inondé les commentaires de réponses tout aussi indignées ainsi que de messages de soutien.

Un utilisateur d’Instagram a fait référence à la pandémie de COVID-19 en cours, en écrivant: “Oh putain de merde… trop de choses à faire pour ce niveau de proximité.”

“VRAIMENT la sécurité ????? Smh”, a commenté un fan, tandis qu’un autre est intervenu, “Vous devez tous commencer à apprendre à respecter l’espace des gens !!!!!!”

Keys est loin d’être la première célébrité à vivre une rencontre inconfortable avec un fan. Taylor Swift, Justin Bieber, Kim Kardashian, Beyonce et Kendall Jenner font partie des noms notables qui ont dû repousser les avances de fans trop enthousiastes.

Keys a lancé sa tournée mondiale en soutien à ses sixième et septième albums “Alicia” (2020) et “Keys” (2021) le 9 juin à Birmingham, en Angleterre. Il s’agit de la sixième tournée de la chanteuse et de sa première randonnée mondiale depuis sa tournée Set the World on Fire en 2013.

Dans une interview de septembre 2020 avec iHeartRadio, Keys a déclaré au point de vente qu’elle avait hâte de se produire à nouveau devant un public en direct et de se connecter avec ses fans en personne.

“Être ensemble en personne est si beau”, a déclaré Keys. “C’est une toute autre énergie, puisque vous pouvez vraiment voir les visages des gens et sentir l’énergie venir vers vous, vivre le moment présent. C’est une rue à double sens. Je sais que cela nous manque à tous.”

Elle a poursuivi: “Au début, je me sentais folle de me connecter uniquement sur les réseaux sociaux, de me connecter uniquement sur Zooms ou autre. Et maintenant, j’ai l’impression que, d’une certaine manière, nous avons peut-être pu nous connecter davantage?

“Même si nous ne sommes pas ensemble ou peut-être que l’appréciation de la connexion est plus grande. Quelque chose se passe et je le ressens en fait d’une manière plus tangible, encore plus profonde.”