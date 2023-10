Alicia Keys remporte le Grammy pour mauvais timing (et peut-être pire) – Twitchy

Nous avons assisté à quelques mauvaises surprises à la suite de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël. De tout, du « sang rose » (whoo, bébé, c’était un doozie) aux « Queers for Palestine » (qui veut leur dire ?). Mais la championne du monde de Bad Timing Takes pourrait s’adresser à Alicia Keys après s’être rendue sur Instagram hier pour parler d’un nouveau passe-temps qu’elle pourrait vouloir adopter. Jetez un oeil :

Alicia Keys a posté ces saletés pro-Hamas sur Instagram, allant même jusqu’à dire qu’elle s’intéresse au parapente (comme le Hamas a participé au concert en parapente et les villes où ils ont violé et tué plus de 1 000 civils). Les couleurs du Hamas. Lisez sa légende sous sa photo.@StopAntisémites pic.twitter.com/u7UFg3Pgll

– Benjamin B@dejo (@benjamin_bdj) 16 octobre 2023