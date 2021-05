Alicia Keys partage son voyage de méditation vers le «  divin féminin  »

Ma pratique spirituelle constante a commencé il y a environ six ans, après avoir donné naissance à mon fils Genesis. Comme tant de nouvelles mamans, j’étais épuisée, mais l’épuisement était plus que physiologique; mon esprit a été abattu. J’avais besoin de faire quelque chose pour pouvoir continuer à être une bonne mère pour mes enfants, une partenaire pour mon mari et une amie pour moi-même. Ma fille au foyer, Erika, a suggéré une retraite de yoga et de méditation Kundalini. Elle a expliqué que l’énergie de la kundalini repose à la base de votre colonne vertébrale, et que cette pratique aiderait l’énergie féminine divine créative et guérissante à s’élever à travers mon corps. Ok, ça marche!

Je dois être honnête: la première fois que j’ai essayé la méditation, j’étais tellement fatiguée que je me suis endormie. Mais la deuxième fois, j’ai senti une petite étincelle. J’ai beaucoup aimé le mélange de chant, de chant et de mouvement. Entre le chant et le chant et le rythme et le sens de ces mots anciens, j’ai découvert un sentiment de paix et de réconfort. J’ai commencé à remarquer une connexion plus riche avec moi-même, une capacité à aller plus loin. Après des années de silence, je pouvais m’entendre, faire confiance à mon instinct, savoir ce que je voulais, savoir ce dont j’avais besoin et ne pas me sentir si mal à l’aise.

Une fois que vous établissez ce genre de connexion profonde avec vous-même, votre relation avec tout et tout le monde autour de vous change. Comme je l’espérais, je suis devenue une meilleure mère parce que j’avais plus confiance en moi. Je pouvais entendre ce dont j’avais besoin et ce dont ma famille avait besoin. Même chose avec mes relations avec mon mari, ma mère et certainement mon travail. Maintenant, je pouvais être clair comme du cristal, puissant et fort et ne pas reculer parce que j’avais un moyen d’accéder à ma propre intuition. J’avais établi une véritable connexion avec le Divin Féminin.

Je crois que le Divin Féminin est une force extrêmement puissante en chacun de nous. Elle a des caractéristiques que nous associons au maternage: elle vous aide à grandir, elle vous aide à créer, elle cultive qui vous êtes. L’une des raisons pour lesquelles nous donnons à la Terre le titre de «Terre Mère» est à cause du Divin Féminin. Tout pousse sur Terre. Elle vous nourrit, vous tient, prend soin de vous et vous soutient, s’assure que vous êtes bien. Les gardiens parmi nous savent qu’il faut beaucoup de force et d’énergie pour y parvenir. Le Divin Féminin est tout au sujet des associations que nous avons avec une mère nourricière. Et cette force est en chacun de nous, attendant d’être déroulée.

Cela peut être un choc pour certaines personnes en Occident, car on ne nous a pas appris que nous portons à la fois des énergies masculines et féminines. Nous supposons que si nous nous identifions aux hommes, nous avons une énergie «masculine»; si nous nous identifions en tant que femmes, nous avons une énergie «féminine». Mais l’énergie est différente de l’identité de genre; l’énergie transcende ce que nous expérimentons dans le physique et va au-delà de cela. Pour les personnes de toutes les identités de genre, il y a une danse entre les énergies masculine et féminine à l’intérieur. Le but est de trouver un équilibre entre ces énergies.

Parce que le patriarcat s’est positionné pour avoir tant de pouvoir, détruisant plutôt que créant, nous avons perdu le contact avec la puissance du Divin Féminin. Il y a un tel déséquilibre majeur dans notre monde, et nous pouvons tous le ressentir. Beaucoup d’entre nous ont porté ce déséquilibre sous forme de douleur et de traumatisme depuis longtemps, hérité de nos ancêtres. Certains d’entre nous ont juste eu un appel au réveil l’année dernière. Mais le problème n’est pas irréparable. Pendant si longtemps, cette surcharge d’énergie masculine a dirigé le monde, créant beaucoup de chaos et de haine. Nous le voyons dans le racisme et la suprématie blanche, l’inégalité entre les sexes, la violence armée, la violence policière, la violence contre les personnes AAPI, les personnes transgenres et non conformes au genre, la discrimination LGTBQIA + et les états d’esprit archaïques. Parfois, on a l’impression que le monde est (juron)! Mais pour contrer cela, nous devons ouvrir la porte au Divin Féminin en nous et à sa capacité à réparer et à créer. En puisant dans l’énergie nourricière à l’intérieur, nous pouvons commencer la transformation vers l’équilibre que nous recherchions.

La méditation peut nous aider à faire cela. J’ai partagé certaines de mes méditations en ligne, afin que les gens puissent voir de quoi il s’agit et se rendre compte que c’est un outil accessible à tous. J’aime me lever aux premières lueurs et prendre un peu de temps pour écouter tout le monde, puiser dans le Divin Féminin et m’entendre. Habituellement, je peux le trouver dans la nature, chez mes enfants, dans mes voyages ou dans mon travail, mais pour être le meilleur de moi-même, il est essentiel pour moi de prendre le temps, de faire de l’espace et d’écouter la voix que je préfère. longue. Je n’avais pas réalisé que la voix – celle qui parle d’intuition, d’empathie, de compassion, de paix – est aussi l’esprit du Divin Féminin.

Ce fut une aventure de voyager dans ce voyage d’auto-exploration avec mon frère Deepak Chopra. Il croit au bien-être de chacun, comme moi, et sait que nous pourrions tous utiliser des vibrations de guérison supplémentaires en ce moment. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous et l’équipe de Chopra Global avons organisé une exploration de 21 jours du divin féminin. Ce n’est pas seulement pour les femmes, même si les femmes en particulier pourraient utiliser un peu de bien-être en ce moment, en particulier les femmes de couleur qui ont subi des pertes disproportionnées cette année. Les gardiens parmi nous doivent créer un espace littéral et énergétique pour nous-mêmes, nous nourrir et inviter les soins de l’âme dans nos vies, nous accepter tels que nous sommes et embrasser notre lumière intérieure.

Alors que nous sortons de la pandémie, nous pouvons utiliser les soins personnels et l’amour de soi pour équilibrer la perte et la rupture autour de nous. C’est le moment de créer de nouveaux rituels et de les intégrer à notre vie quotidienne. Alors que nous travaillons ensemble pour réparer l’injustice économique et sociale, nous devons également prendre soin de nos âmes… et le Divin Féminin est prêt pour nous! J’encourage donc tout le monde à essayer notre expérience de méditation de 21 jours: Activation du féminin divin – Le chemin de la plénitude et à faire le lien entre le corps, l’esprit et l’esprit. J’espère que cette expérience nous aidera à être les meilleurs, les plus brillants, à vivre une vie plus saine et plus joyeuse et à trouver un morceau de paix dans un monde brisé.

Keys s’associe à Deepak Chopra pour une expérience de méditation de 21 jours intitulée «Activer le féminin divin: le chemin de la plénitude».

