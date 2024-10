Alicia Keys, LaChanze et Kristin Chenoweth célèbrent le théâtre noir

LaChanze était d’humeur à faire la fête.

« Je suis tellement prête à faire la fête », a déclaré l’actrice, vêtue d’une robe rouge à paillettes avec une lèvre rouge audacieuse, sur le tapis rouge avant la deuxième édition annuelle. Théâtre Noir Uni gala au Ziegfeld Ballroom à Midtown Manhattan lundi soir.

LaChanze est président et membre fondateur de Black Theatre United, une organisation à but non lucratif qui vise à lutter contre le racisme dans la communauté théâtrale. Elle faisait partie de plus de 600 personnes, dont la chanteuse Alicia Keys, l’actrice Kristin Chenoweth et le musicien pop-classique Josh Groban – qui se sont réunis dans le grand espace événementiel pour une vente aux enchères en direct, un dîner et une représentation un soir où la plupart des spectacles de Broadway étaient sombres.

Le gala a permis de récolter des fonds pour l’organisation à but non lucratif fondée par une équipe d’artistes de théâtre noirs, dont les lauréats des Tony Awards Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Phylicia Rashad et LaChanze à l’été 2020 en réponse au meurtre de George Floyd par un policier blanc à Minneapolis.

M. Mitchell se souvient d’un appel à l’époque avec Mme McDonald, le directeur Schele Williams et LaChanze. « Ils ont juste commencé à dire : « Nous devons faire quelque chose » », a-t-il déclaré.