Alicia Keys fête ses 42 ans en bikini pendant ses vacances : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Rien ne dit un anniversaire comme des vacances tropicales ! Chanteuse “Girl on Fire” Clés d’Alicia est allée sur Instagram mercredi pour fêter son 42e anniversaire avec une journée à la plage, et nous devons dire qu’elle était magnifique ! La femme de 42 ans a porté un bikini violet à motifs multiples composé d’un haut de style bandeau et d’un bas taille haute. Alicia a accessoirisé son maillot de bain avec un cardigan de plage à fleurs, ainsi que des boucles d’oreilles en or. “L’énergie du Verseau”, a-t-elle légendé le carrousel de photos, ainsi qu’un océan, un cheval et des emoji rieurs.

Dans la troisième diapositive (vue ci-dessus), la gagnante d’un Grammy a posé pour un instantané romantique aux côtés de son mari, Swizz Beatz, 44. Le producteur de disques s’est penché doucement pour embrasser sa femme sur le front, alors qu’elle souriait d’une oreille à l’autre. La tenue d’Alicia dans cet instantané comportait un superbe maillot de bain bleu turquoise qui était complet avec une jupe et des manches en résille. Enfin, les deux dernières diapositives montraient le couple puissant à cheval dans l’océan.

Beaucoup des 25 millions d’abonnés et d’amis du hitmaker se sont rendus dans la section des commentaires pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et se sont réjouis de son apparence. Bien sûr, Swizz a été l’un des premiers à commenter avec un message disant “Allons-y”, accompagné d’emojis de gâteau. Plus tard, un fan est intervenu pour envoyer de l’amour à la beauté brune. “Je vous envoie toute la bonne énergie pour votre journée spéciale!”, ont-ils écrit, avec un deuxième admirateur ajoutant: “On dirait la semaine d’anniversaire parfaite !!!!!”

Plus tôt cette semaine, Alicia est devenue effrontée sur Instagram avec un post hilarant faisant allusion à la date de son anniversaire. “MON ANNIVERSAIRE EST DEMAIN!!!!! Grosses vibrations d’anniversaire !! Zaaaa », a-t-elle sous-titré le clip le 24 janvier. L’audio qu’elle a utilisé mettait en vedette quelqu’un qui disait continuellement : « Mon anniversaire demain… J’appelle juste pour informer les gens de mon anniversaire demain ! Pour ces photos, Alicia a secoué plusieurs bikinis, un soutien-gorge de sport, des leggings d’entraînement et le même foulard de plage à fleurs qu’elle a secoué mercredi. “Je vous aime tous!! Excitée de voir ce que cette année apporte », a conclu sa légende.

Il y a trois jours, Alicia a également célébré une chanson à succès n ° 1 avec son morceau “Trillions” et elle est allée sur Instagram pour partager une vidéo sur la façon dont elle a célébré. “Trillions est le n ° 1 babbyyyyyyyyy‼️‼️‼️‼️ Célébrer cette SUPER ambiance avec mon amour @therealswizzz Love to my bro @brentfaiyaz Big love to my AK Fam! Je vous aime tous troooooooooooooo Commençons cette année comme il faut”, a-t-elle légendé la vidéo d’elle en train de faire éclater une bouteille de champagne. Lorsque la native de New York n’est pas occupée à faire des singles à succès, on la voit souvent passer du temps avec son mari et leurs deux enfants : Egypte Daoud Dean12, et Genèse Ali Dean8. Alicia et Swizz sont mariés depuis 2010 et ont célébré leur 12e anniversaire de mariage l’année dernière.

