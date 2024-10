Alicia Keys et Annette Bening se partagent 50 000 $ de vacances à la Barbade lors du gala BTU

La mère d’Alicia Keys, Terria Joseph, s’est lancée dans une guerre d’enchères avec Annette Bening à propos d’un voyage de luxe dans les Caraïbes lors d’une vente aux enchères en direct à Deuxième gala annuel du Black Theatre United lundi soir.

Joseph cherchait à soutenir des bourses et d’autres programmes lorsque Bening lui a donné du fil à retordre pour un séjour à La Maison Michelle Barbados.

Les deux enchérisseurs avaient la tête qui tournait au Ziegfeld Ballroom alors qu’ils allaient et venaient, forçant Keys à intervenir une fois que les enchères atteignaient 25 000 $.

Annette Bening s’est lancée dans une guerre d’enchères avec la mère de Keys. Adela Loconte/Shutterstock

Keys a saisi le micro du commissaire-priseur Patrick Tully et a proposé une solution en suggérant de partager la villa à 25 000 $ chacun.

« C’est une affaire ! Vendu ! », pour un total de 50 000 $, a déclaré Tully sous les applaudissements de la foule.

Keys a reçu le prix Aspire. Images du GC

Peut-être qu’ils se rendront même au hotspot en même temps et profiteront des vacances ensemble !

Keys a collaboré avec le dramaturge Kristoffer Diaz sur la comédie musicale « Hell’s Kitchen ». Jeanne Marcus

Clés, qui a composé sa comédie musicale biographique « Hell’s Kitchen », a reçu le prix Aspire 2024 lors du gala.

Elle a décrit son travail sur la comédie musicale primée aux Tony comme « l’une des expériences les plus joyeuses que j’ai jamais vécues », au cours d’un discours d’acceptation de 10 minutes.

Le spectacle est toujours un succès à Broadway. L’ancienne FLOTOUS Michelle Obama l’a même vu deux fois. Après avoir assisté à la soirée d’ouverture avec Keys, Obama a invité l’ancien président Barack Obama vendredi, et on nous dit qu’ils ont fait profil bas.

Barack et Michelle Obama ont récemment été aperçus en train de voir « Hell’s Kitchen ». Joan Marcus

Andre de Shields a fait danser Brooke Shields à son siège pendant sa performance. Adela Loconte/Shutterstock

Pendant ce temps, de retour au gala, Bening a laissé certains membres de la foule coincés alors qu’un invité enthousiaste lui demandait un selfie alors qu’elle entrait.

Brooke Shields était présente en tant que présidente de l’Actors’ Equity Association, et Andre de Shields – accompagné d’Ephraim Sykes et Darrin Scott – a chanté « I Got Life ». Shields était également visiblement émerveillé lorsque Stephanie Mills a interprété la chanson « Home » avec Nichelle Lewis et Sydney Terry.

Keys a décrit le travail sur la comédie musicale comme l’une de ses expériences les plus joyeuses. Images du GC

Mario Cantone, dont le mari, Jerry Dixon, a dirigé le gala, a pris un moment pour se souvenir de la star de Broadway, Gavin Creel, décédé lundi à 48 ans après avoir lutté contre une forme agressive de cancer, un sarcome métastatique des gaines du nerf périphérique mélanotique.

Les fondateurs de l’organisation ont clôturé la soirée en chantant « Ain’t No Stoppin’ Us Now ». Adela Loconte/Shutterstock

Les producteurs de Broadway Fiona Rudin, Marvet Britto, Kurt Deutsch et le réalisateur de « The Notebook » Schele Williams étaient parmi la foule.

Josh Groban, Irene Gandy, Cari Champion, contributrice de CNN, Leslie Uggams, Kristin Chenoweth, Kara Young, Norm Lewis, Wendell Pierce, Tamara Tunie, Rhonda Ross et l’artiste Mickalene Thomas – qui a elle-même produit quelques spectacles à Broadway – étaient également présents.

La soirée s’est terminée par une performance de clôture des fondateurs du BTU.