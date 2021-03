Alice Evans partage son dernier selfie avec Ioan Gruffudd après que son ex ait demandé le divorce

Le cœur brisé Alice Evans a posté le dernier selfie qu’elle a pris avec son ex-mari Ioan Gruffudd.

Alice, 49 ans, a affirmé qu’elle n’avait découvert que son mari Ioan, 47 ans, avait déposé des papiers juridiques pour obtenir le divorce par le biais des nouvelles après qu’il ait été rapporté pour la première fois sur The Blast.

La mère de deux enfants pleurait la fin de leur mariage lorsqu’elle s’est tournée vers ses fans pour se réconforter au milieu de son chagrin.

«Triste» et «toujours le cœur brisé», Alice a donné aux fans un aperçu du dernier selfie qu’elle a pris avec son ex-mari avant que les papiers de divorce ne soient prétendument déposés.

Elle a écrit: «Écoutez, je suis toujours triste et j’ai toujours le cœur brisé et je fais toujours cette chose horrible que vous faites quand vous vous souvenez de quelque chose que vous aviez prévu de faire ensemble et que vous ne le ferez plus ensemble.







«Mais cette photo m'a fait un peu glousser.



«Mais cette photo m’a fait un peu glousser.

« Je ne m’en souviens pas du tout mais j’imagine que ça a dû se passer comme ça: un petit tamia puant dans une nuisette de deux jours et un dentifrice visible toujours sur et autour de ses lèvres, ose demander à ‘L’HOMME QUI EST TOUT HOMME’ pour un selfie. Mauvais mouvement. Vraiment mauvais mouvement. Peut-être même mouvement de divorce .. nous verrons.

« Oh mon dieu. Je m’en souviens maintenant, j’y pense. Le roulis des yeux, le soupir, puis le PARFAIT se mettant en position regardant droit vers le bas de la caméra, frappant sa lumière principale, frappant juste un peu … »

Alice a promis à ses fans qu’elle continuerait à les mettre à jour sur ce qui se passe à huis clos.







Elle a ajouté: « Bientôt de retour avec plus de #divorcestory. »



Elle a ajouté: « Bientôt de retour avec plus de #divorcestory. »

Leur histoire d’amour a pris fin après de nombreuses années ensemble.

À la maison, ils élèvent ensemble leurs filles Ella, 11 ans, et Elsie, 7 ans.







(Image: Stephen Lovekin / WWD / REX / Volets)



Instantanément, ils sont tombés amoureux sur le tournage des 102 Dalmatiens en 2000.

Leur scission a commencé à se jouer sur les réseaux sociaux en janvier, lorsqu’Alice a commencé à se confier à ses abonnés en ligne.

Cela a conduit à des semaines de spéculation.

Le couple a envoyé des ondes de choc dans le monde du showbiz avec l’annonce de leur séparation.

Leur déclaration commune disait: « Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période incroyablement difficile pour notre famille et nous restons engagés envers nos enfants. Merci de respecter notre vie privée. »