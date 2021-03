Ioan Gruffudd a « secrètement demandé le divorce » de sa femme Alice Evans, a-t-elle affirmé sur les réseaux sociaux.

Leur mariage de 13 ans touche à sa fin après qu’il a été rapporté que l’acteur de 47 ans avait déposé des documents devant la Cour supérieure de Los Angeles.

Alice, 49 ans, a cependant agi avec surprise, car elle suggère qu’elle n’avait aucune idée qu’il entreprenait cette action et prétend qu’elle ne l’a découvert que par le biais de reportages.

Cela continue de son choc contre Ioan la laissant elle et leurs enfants en premier lieu, dont elle a partagé des nouvelles dans une déclaration émotionnelle sur Instagram.

Alice a partagé un reportage sur Ioan demandant le divorce sur son Instagram et a écrit: « Oh, ok. Merci de m’avoir fait savoir, je suppose. »







(Image: Getty Images)



La star du menteur Ioan a quitté sa femme en janvier, Alice affirmant qu’il « ne l’aime plus ».

Elle a partagé la nouvelle dans un post Twitter supprimé depuis, dans lequel elle expliquait ce que Ioan avait dit comme raison de vouloir se séparer.

Elle écrivait à l’époque: « Triste nouvelle. Mon mari / âme soeur bien-aimé de 20 ans, Ioan Gruffudd, a annoncé qu’il quitterait sa famille à partir de la semaine prochaine.

«Moi et nos jeunes filles, nous sommes très confus et tristes. On ne nous a donné aucune raison, sauf qu’il« ne m’aime plus ». Je suis vraiment désolé. »







(Image: Alice Evans / Instagram)



Ils sont mariés depuis 2007 et ont deux filles, Ella, 11 ans, et Elsie, sept ans, après s’être rencontrées sur le tournage de 102 Dalmations en 2000.

Alice a depuis prétendu qu’il la «faisait du gaz» et la «torturait mentalement», car les retombées de la relation menaçaient de devenir toxiques.

Parlant de sa décision, Ioan a déclaré: «Écoutez, comme je l’ai déjà dit, c’est une période extrêmement difficile pour la famille.

« Nos pensées vont évidemment à nos enfants en ce moment et je respecterais vraiment un peu d’intimité en ce moment, merci. »

