Alice Elliott Dark sur “Fellowship Point”

Dans le deuxième roman d’Alice Elliott Dark, “Fellowship Point”, Agnes Lee et Polly Wister sont amies depuis environ 80 ans. Leurs familles entrelacées possèdent des maisons sur une péninsule du Maine, et une partie du drame du livre découle de leurs efforts pour préserver la terre et la garder hors des mains des développeurs.

“La question de la terre, de la propriété foncière, de la conservation des terres m’a toujours beaucoup intéressé”, déclare Dark dans le podcast de cette semaine. “J’y suis arrivé assez rapidement au fur et à mesure que je développais cette histoire. J’ai décidé que je voulais écrire quelque chose comme un roman de style XIXe siècle, et je voulais que ce soit moderne. Les femmes ne possédaient pas de terres au XIXe siècle. Ils ne prenaient pas de décisions concernant la terre, même si elles la possédaient, et le fait que des femmes propriétaires terriennes s’occupent de ces questions m’a semblé être une version moderne d’un grand roman plus ancien du XIXe siècle.

Katherine Chen visite le podcast pour discuter de son nouveau roman, “Joan”, qui imagine Jeanne d’Arc comme une combattante née qui devient une guerrière vengeresse.