Alice Dearing sera la première femme noire à représenter l’équipe GB en natation olympique | Actualités des Jeux Olympiques

Alice Dearing a terminé quatrième sur 47 lors d’une épreuve de qualification au Portugal pour assurer sa place pour Tokyo 2020

Alice Dearing sera la première nageuse noire à représenter la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques après que l’équipe GB a confirmé sa place dans le marathon de 10 km en eau libre vendredi.

L’étudiante de 24 ans a obtenu son billet pour Tokyo après avoir terminé quatrième sur 47 lors d’une épreuve de qualification organisée au Portugal le week-end dernier.

« Je suis vraiment heureux d’être la personne qui a brisé cette barrière », a déclaré Dearing aux journalistes après l’annonce. « C’est un moment vraiment excitant pour moi-même et pour l’histoire et la culture noires des Noirs.

« En même temps, c’est vraiment dommage qu’il ait fallu aussi longtemps que 2021 pour en arriver là. »

Kevin Burns, en 1976, a été le premier nageur olympique noir de Grande-Bretagne. Il a été suivi par Paul Marshall, qui a participé aux Jeux de 1980 à Moscou, et Dearing ne sera que le troisième nageur britannique noir des deux sexes à atteindre ce niveau.

Tellement heureux d’annoncer officiellement que j’ai été sélectionné comme @teamgb athlète pour les jeux de Tokyo 2020. Je me suis qualifié au marathon de natation (10KM, eau libre). Ma sélection fait de moi la première femme noire à représenter GB dans une épreuve de natation aux Jeux Olympiques. pic.twitter.com/7m2oCwSxa9 – Alice Dearing (@aliceearingx) 25 juin 2021

« Avoir un délai de 40 ans pour obtenir un [Black] femme dans l’équipe est un peu dommage mais en même temps, c’est une barrière qui a maintenant été brisée et nous pouvons vraiment commencer à prendre des mesures pour aller de l’avant », a déclaré la championne du monde junior 2016.

« Ce n’est que des décennies et des décennies de racisme historique et culturel … J’espère vraiment que les choses pourront commencer à avancer et que les gens pourront regarder la natation et penser que ce n’est pas seulement un sport destiné aux personnes d’une certaine race.

« Les Noirs savent nager. »

Hector Pardoe remportera le marathon de natation masculin de l’équipe GB après avoir remporté la qualification de Setubal.

Dearing a terminé l’épreuve du week-end dernier derrière la gagnante Anna Olasz de Hongrie, l’Espagnole Paola Ruiz Bravo et la Canadienne Kate Farley Sanderson.

S’adressant à British Swimming après l’événement, Dearing a déclaré: « Je suis vraiment excité, soulagé, reconnaissant, c’est un énorme mélange d’émotions.

« Je n’arrive pas à y croire, je rêve de ce jour depuis un an et demi, depuis le début du premier confinement.

5:15 Dearing a parlé à Sky Sports News en août 2020 de sa mission de promouvoir l’inclusivité et la diversité en dissipant les stéréotypes et les mythes dans le sport Dearing a parlé à Sky Sports News en août 2020 de sa mission de promouvoir l’inclusivité et la diversité en dissipant les stéréotypes et les mythes dans le sport

« Donc, pour que le jour arrive, que tout se mette en place, heureusement, avoir une si bonne équipe autour de moi pour me soutenir, entrer, nager à mon potentiel et qualifier la place des Jeux Olympiques est juste un peu surréaliste en ce moment, je peux ‘ Il va probablement me falloir pas mal de temps pour dormir ce soir !

« J’étais heureux de faire des championnats nationaux, j’étais heureux de faire des régionales, j’étais heureux de faire des comtés – et d’être sélectionné pour les Jeux olympiques, c’est un exploit incroyable et je suis tellement soulagé et reconnaissant et heureux pour tout ce que je ‘ai investi. »

Dearing a été déterminée à utiliser sa position pour promouvoir l’inclusivité et la diversité dans le sport, la cofondation de la Black Swimming Association étant l’une des nombreuses initiatives auxquelles elle a participé.

Les Jeux olympiques de Tokyo doivent commencer le 23 juillet et se terminer le 8 août. Le marathon de natation féminin aura lieu le 4 août au parc marin d’Odaiba.