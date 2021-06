Alice Dearing s’apprête à devenir la première femme noire à représenter l’équipe GB en natation olympique | Actualités des Jeux Olympiques

Alice Dearing a terminé quatrième lors de l’épreuve de qualification de samedi au Portugal pour assurer sa place pour Tokyo 2020

Alice Dearing est sur le point de devenir la première femme noire à représenter la Grande-Bretagne dans une épreuve olympique de natation après avoir scellé sa place à Tokyo 2020 lors de l’épreuve de qualification de samedi au Portugal.

Le joueur de 24 ans a terminé quatrième à Setubal dans une course marathon de 10 kilomètres dans laquelle les neuf premiers gagneraient une place aux Jeux de Tokyo, qui débuteront le mois prochain.

La nageuse britannique Danielle Huskisson rivalisait avec Dearing pour la place disponible pour chaque nation, mais elle a finalement terminé 13e sur 47.

Dearing, championne du monde junior en 2016, a terminé derrière la gagnante Anna Olasz de Hongrie, l’Espagnole Paola Ruiz Bravo et la Canadienne Kate Farley Sanderson.

S’adressant à British Swimming après l’événement, Dearing a déclaré: « Je suis vraiment excité, soulagé, reconnaissant, c’est un énorme mélange d’émotions.

« Je n’arrive pas à y croire, je rêve de ce jour depuis un an et demi, depuis le début du premier confinement.

Dearing se rend à Tokyo pour les Jeux 2020 retardés (photo : British Swimming)

« Donc, pour que le jour arrive, que tout se mette en place, heureusement, avoir une si bonne équipe autour de moi pour me soutenir, entrer, nager à mon potentiel et qualifier la place des Jeux Olympiques est juste un peu surréaliste en ce moment, je peux ‘ Il va probablement me falloir pas mal de temps pour dormir ce soir !

« Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé en cours de route, tous ceux qui m’ont cru, m’ont encouragé.

« Quand j’étais plus jeune, je n’ai jamais vraiment pensé à être un olympien – je me suis dit: » oh wow, ce serait tellement cool « , mais je savais à quel point il y avait beaucoup de travail et honnêtement, je ne pensais pas que j’étais fait pour il.

5:15 Dearing a parlé à Sky Sports News en août 2020 de sa mission de promouvoir l’inclusivité et la diversité en dissipant les stéréotypes et les mythes dans le sport Dearing a parlé à Sky Sports News en août 2020 de sa mission de promouvoir l’inclusivité et la diversité en dissipant les stéréotypes et les mythes dans le sport

« Je suis donc vraiment fier d’avoir prouvé que j’avais tort, d’une certaine manière, et d’avoir réussi au-delà de mes rêves les plus fous.

« J’étais heureux de faire des championnats nationaux, j’étais heureux de faire des régionales, j’étais heureux de faire des comtés – et d’être sélectionné pour les Jeux olympiques, c’est un exploit incroyable et je suis tellement soulagé et reconnaissant et heureux pour tout ce que je ‘ai investi. »

Dearing a été déterminée à utiliser sa position pour promouvoir l’inclusivité et la diversité dans le sport, la cofondation de la Black Swimming Association étant l’une des nombreuses initiatives auxquelles elle a participé.