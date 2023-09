Alice Davidson-Richards : la polyvalente anglaise rappelée trouve le moyen de soulager la pression | Actualités sur le cricket

Alice Davidson-Richards a trouvé un moyen de remettre du plaisir dans son jeu après avoir été rappelée dans l’équipe d’Angleterre pour les deux derniers matches de la série ODI contre le Sri Lanka.

C’est lors d’une balade à vélo vendredi dernier que la polyvalente de 29 ans a reçu un appel téléphonique l’informant qu’elle allait revenir dans le giron international et qu’elle retournerait à ses racines le lendemain pour voir quelques amis d’elle. années d’adolescence jouant dans un match de club.

Le retour à ses racines s’est avéré revitalisant pour Davidson-Richards, qui a frappé 101 dimanche pour aider les South East Stars à vaincre les leaders The Blaze lors du Trophée Rachel Heyhoe Flint national, puis a remporté deux guichets à son retour en Angleterre lors de l’ODI affecté par la pluie de mardi contre le Sri Lanka. .

« Ces derniers jours ont été amusants », a déclaré Davidson-Richards. « Je suis allé dans un club de cricket samedi et le voir sous sa vraie forme m’a mis dans une assez bonne position pour dimanche.

« Je viens de me rappeler à quel point le cricket est amusant et ce que ça fait de jouer dans ces matchs de club du samedi. Cela a été quelques jours assez amusants et j’ai essayé d’amener cela à mardi.

« Si je me mets la pression, c’est à ce moment-là que ça ne se passe pas bien. C’était juste en me rappelant à quel point j’étais détendu lorsque je jouais au cricket en club.

« Dimanche, j’imaginais jouer sur le terrain du club et je pensais à quel point c’était sans stress, donc je pense que cela a vraiment aidé à calmer mon cerveau et a empêché Alice de gêner Alice. »

L’Angleterre a réduit le Sri Lanka à 106-9 avant que le deuxième ODI à Northampton ne soit abandonné en raison de la pluie.



Le match de mardi à Northampton, où les deux guichets du sertisseur avaient aidé l’Angleterre à réduire le Sri Lanka à 106-9 après 31 overs avant que la pluie ne mette fin prématurément aux débats, était la première apparition de Davidson-Richard à l’ODI depuis la victoire de 151 points en décembre dernier contre les Antilles. .

L’absence d’Emma Lamb pour cause de blessure et la décision de mettre au repos Mahika Gaur, lanceur de couture de 17 ans, après ses superbes débuts lors de la victoire de sept guichets à Chester-Le-Street ont ouvert la porte à Davidson-Richards et au fileur Charlie Dean pour revenez sur le côté pour affronter le Sri Lanka au County Ground.

Ce n’était également que la cinquième apparition à l’ODI de sa carrière, soulignant la profondeur des options de bowling dont dispose l’Angleterre. Pourtant, Davidson-Richards, qui a remporté 10 guichets dans The Hundred pour Northern Superchargers et en a 12 pour les Stars jusqu’à présent cette saison, apprécie la compétition pour les places et pense que c’est un signe des progrès réalisés dans le cricket féminin national.

« Plus nous pouvons amener de personnes à ce niveau, mieux ce sera pour l’équipe d’Angleterre et nous pourrons continuer à nous pousser les uns les autres », a déclaré Davidson-Richards.

Image:

Alice Davidson-Richards a remporté 10 guichets dans The Hundred cette année





« La profondeur a toujours été là, mais il s’agissait de savoir comment la faire ressortir et les amener à ce niveau.

« Je pense que les structures dont nous disposons désormais dans tout le pays sont brillantes et dans le cricket national, tout le monde s’améliore chaque année.

« La compétition, les niveaux entre les régions s’améliorent de plus en plus, donc je pense que c’est une progression naturelle et qui ne fera que s’améliorer avec le temps. »

L’abandon du match de mardi à Northampton sans résultat signifie que l’Angleterre se rend à Leicester, détenant toujours une avance de 1-0 sur le Sri Lanka et visant à sceller la victoire après une défaite surprise 2-1 lors de l’étape IT20 de la tournée de leurs adversaires.

Steven Finn se retrouve à superviser une question très importante lors du deuxième ODI entre l’Angleterre et le Sri Lanka à Northampton !



Malgré une note de 2-16 avec un taux d’économie de 3,20 points par over, Davidson-Richards était d’avis qu’elle aurait pu mieux jouer ce jour-là.

Malgré tout, avait-elle le sentiment d’en avoir fait assez pour justifier de conserver sa place dans l’équipe pour le dernier match de la série à Grace Road jeudi ?

« Je ne pense pas plus loin que peut-être une glace mercredi », a déclaré Davidson-Richards. « Nous nous occuperons de jeudi lorsque nous y arriverons. »

