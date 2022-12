Alice Davidson-Richards et Maia Bouchier ajoutées à l’équipe d’Angleterre T20 pour la série West Indies | Nouvelles du cricket

Maia Bouchier et Alice Davidson-Richards ont été ajoutées à l’équipe d’Angleterre T20 aux Antilles suite au retrait d’Alice Capsey de la tournée.

Capsey s’est cassé la clavicule gauche lors du premier ODI dans les Caraïbes, l’excluant pour le reste du voyage.

L’Angleterre a fait face confortablement à l’absence de l’adolescent polyvalent, prenant une avance inattaquable de 2-0 à Antigua avant la finale de la série de vendredi, mais a renforcé sa main pour les cinq T20 qui suivent.

Image:

Alice Capsey a été une grosse défaite contre l’Angleterre, mais l’équipe a bien joué dans la série ODI, menant 2-0 avant le dernier match de vendredi.





Bouchier, qui compte 14 sélections, s’envolera pour rejoindre l’équipe après avoir été initialement ignoré par les sélectionneurs, tandis que Davidson-Richards continue d’avoir été choisi à l’origine uniquement pour la manche des 50 ans et plus.

Les premières sorties de l’Angleterre sous la direction du nouvel entraîneur-chef Jon Lewis ont été très encourageantes, avec la couturière Lauren Bell en vedette dans le deuxième ODI avec les meilleurs chiffres de sa carrière de 4-33.

Réfléchissant à une deuxième victoire consécutive de 142 points, elle a déclaré: “C’était une excellente performance d’équipe. Nous sommes vraiment fiers de la façon dont nous avons joué.

Image:

Alice Davidson-Richards est appelée dans l’équipe avec Alice Capsey exclue avec une clavicule cassée





“Lewy [Lewis] a beaucoup parlé de jouer sans peur et qu’il n’y a aucune limite à ce que nous pouvons réaliser, j’ai l’impression que nous l’avons vu aujourd’hui.

“Personnellement, je suis resté fidèle à mon plan et obtenir le meilleur de ma carrière dans un jeu qui a scellé la série ODI est vraiment cool.

“Nous ne cherchons pas particulièrement à changer notre plan de match alors que nous continuons le reste de la tournée, nos esprits sont tournés vers chaque match au fur et à mesure qu’ils arrivent et en jouant avec la même agressivité et positivité que nous avons fait aujourd’hui, c’est très libérateur.”

La tournée anglaise de la balle blanche dans les Caraïbes se poursuit avec le troisième ODI qui aura lieu vendredi devant cinq internationaux du T20.

Les femmes anglaises aux Antilles

vendredi 9 décembre: Troisième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 11 décembre : First IT20, Antigua (22h00, heure du Royaume-Uni)

Mercredi 14 décembre : Deuxième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Samedi 17 décembre : Troisième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 18 décembre : Quatrième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Jeudi 22 décembre : Cinquième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)