‘Alice Darling’ montre la complexité des amitiés féminines et comment elles apportent le salut

En ce qui concerne les amitiés féminines, Anna Kendrick dit que le respect mutuel et l’énergie d’un groupe d’amies proches peuvent être une source de grande force.

Dans une interview faisant la promotion du nouveau film “Alice, Darling”, l’actrice s’est souvenue d’un moment où elle était assise sur le sol de sa cuisine et parlait avec trois de ses amis les plus proches.

Elle a dit qu’il y avait un sentiment de vouloir que les autres personnes dans sa vie aillent bien, et pour elle, céder à cette émotion était puissant et guérissant.

“Ce n’est pas une question de sexe, mais cela ressemble à une superpuissance. C’est quelque chose que les femmes choisissent et sont autorisées à cultiver », a déclaré Kendrick. “Je souhaite cette expérience à tout le monde, peu importe où ils se situent sur le spectre des genres.”

“Alice, Darling” est un thriller produit au Canada dans lequel Kendrick dépeint le personnage principal luttant pour renouer avec elle-même tout en étant poussé au point de rupture par son petit ami psychologiquement violent. Lors d’un voyage au chalet avec ses meilleures amies Tess et Sophie, jouées par Kaniehtiio Horn et Wunmi Mosaku, le courage d’Alice et ses amitiés profondément enracinées sont mis à l’épreuve par l’attitude vengeresse de Simon et le tribut que cela lui coûte.

Le film a été ouvert dans certaines salles vendredi et est disponible à la location et à la propriété sur les chaînes numériques. Il a été présenté pour la première fois au Festival international du film de Toronto l’an dernier.

Parfois, les trois amis du film semblent distants, se demandant à haute voix s’ils ont encore beaucoup en commun. Parfois, ils échangent des commentaires sur les habitudes alimentaires ou les choix de carrière de l’autre.

Représenter une complexité dans leur relation est quelque chose que la réalisatrice londonienne Mary Nighy s’est efforcée de faire. Elle a dit que les amitiés représentées dans les films montrent souvent beaucoup de rires et des dramatisations superficielles de la façon dont les femmes passent du temps les unes avec les autres et de ce qu’elles signifient les unes pour les autres.

Elle espère que le public verra une gamme de ce à quoi ressemblent les vraies amitiés féminines dans “Alice, Darling”.

“Vous voyez comment ils se défient”, a-t-elle déclaré. “Vous les voyez se moquer, s’amuser, s’inquiéter en privé l’un pour l’autre également.”

“Alice, Darling” montre également Alice extériorisant ses émotions de sa relation par l’automutilation, comme se tirer les cheveux.

Kendrick a déclaré que ces actions commencent petit et pas très perceptible, mais à mesure qu’elles grandissent, elles donnent au public une vue à l’intérieur de l’esprit d’Alice.

“Cela peut simplement être une tique distraite où elle coupe la circulation dans son doigt sans raison”, a-t-elle déclaré. “Et puis construire à partir de là.”

En ce qui concerne l’écriture du scénario, Alanna Francis a déclaré qu’elle pensait aux amitiés et aux points d’inflexion qu’elles traversent.

“J’étais vraiment intéressée par ces moments où les amitiés peuvent se faner sur la vigne parce qu’on ne comprend pas vraiment ce qui se passe avec l’autre personne”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle s’était inspirée de ses propres amitiés, dont certaines ont été touchées par la distance pendant la pandémie de COVID-19. Elle s’est rendu compte que c’était une grande perte non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui devaient cesser d’interagir avec quelqu’un qu’ils voyaient régulièrement.

“Vous réalisez à quel point ces relations sont importantes”, a déclaré Francis, qui est de Montréal et basé à Los Angeles. “Une fois que cela nous a été enlevé, c’était comme” oh, ouais, mes amis me manquent vraiment. “”

Francis a également déclaré qu’elle voulait explorer les façons dont les gens échouent parfois à leurs amis et montre cela dans le film avec Sophie et Tess n’étant pas sur la même longueur d’onde qu’Alice à propos de sa relation. Alice ressent alors une tension entre eux car elle ne comprend pas pourquoi elle se sent séparée de ses amis.

“Je voulais juste les laisser s’en sortir”, a-t-elle déclaré.

Le duo de production basé à Toronto derrière le film a déclaré que ces thèmes du scénario résonnaient profondément avec eux.

“Nous avions l’impression de nous lire sur la page”, a déclaré Lindsay Tapscott, qui a fondé la société de production Babe Nation avec Katie Bird Nolan en 2016. “Nous étions comme” je me sens tellement vu “.”

Nolan a déclaré qu’elle et Tapscott avaient réagi au scénario en tant que femmes d’abord, plutôt qu’en tant que producteurs et que c’était une expérience émouvante.

“Vous pouvez juste sentir Alanna dans le script”, a-t-elle déclaré. “Vous pouvez la sentir inviter d’autres femmes à faire partie de quelque chose.”

Tapscott a déclaré qu’après avoir travaillé avec Francis sur le film de 2019 “The Rest of Us”, un drame mère-fille mettant en vedette Heather Graham, elle et Nolan savaient qu’ils étaient des collaborateurs à vie.

“Alice, Darling” était un moyen pour le couple de travailler à nouveau avec Francis pour raconter une histoire résonnante.

“Cette opportunité de raconter cette histoire extrêmement réelle, spécifique et personnelle a été quelque chose qui a parlé à nos cœurs”, a-t-elle déclaré.

—Christian Collington et Nicole Thompson, La Presse Canadienne

Films et télévision