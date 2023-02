Alice Cooper se souvient avoir vu Jeff Beck sur scène avec Johnny Depp, deux semaines avant la mort “surprise”

La chanteuse de rock Alice Cooper a partagé ses réflexions sur le décès de Jeff Beck, juste un jour après la tenue de ses funérailles à Londres.

“J’étais vraiment désolé de voir partir Jeff Beck”, a déclaré le musicien à Fox News Digital lors du gala pré-Grammy de Clive Davis. “Jeff Beck était mon guitariste préféré de tous les temps. Et je l’avais vu deux semaines avant que cela n’arrive.”

La rockstar britannique de 78 ans est décédée après avoir contracté une brève maladie.

“Après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne, il est décédé paisiblement hier. Sa famille demande de l’intimité pendant qu’elle traite cette énorme perte”, a déclaré un représentant à Fox News Digital le 11 janvier.

“Je veux dire, c’était une surprise pour moi”, a réitéré Cooper.

La dernière fois que l’homme de 75 ans l’a vu, c’était en concert, jouant avec Johnny Depp.

Une source proche de Depp a confirmé à Fox News Digital qu’il “était au chevet de Jeff” avec “d’autres rock stars” avant sa mort.

“Ils jouaient à Phoenix. Et il était génial. Je veux dire, je n’ai rien vu – je n’ai rien remarqué du tout. Cela a dû arriver très vite”, a expliqué Cooper à propos de la dernière fois qu’il a vu Beck.

“Les funérailles ont eu lieu hier à Londres, donc nous n’avons pas pu nous y rendre”, a révélé Cooper. “Nous sommes en train de répéter en ce moment pour notre prochain spectacle”, a-t-il ajouté à propos de sa tournée de 150 villes avec son groupe Alice Cooper.

“Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie, et c’est le plus grand [reason]”, a-t-il dit en désignant sa femme, Sheryl Goddard.

“Nous sommes mariés depuis 47 ans.”

“Le véritable amour” est le secret d’un mariage réussi, a noté Goddard, 66 ans.

“Elle m’aime bien, je ne sais pas pourquoi, mais elle m’aime bien”, a plaisanté Cooper.