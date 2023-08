Alice Cooper se prononce sur les enfants trans — RT Games & Culture

La rockeuse Alice Cooper a décrit : «affirmation du genre« les procédures médicales pour les enfants en tant que »mode » dans une interview accordée mercredi au magazine Stereogum, suscitant les critiques de Billboard et d’autres médias établis.

Cooper, dont le look sur scène comprend des costumes de théâtre, des cheveux longs et beaucoup d’eye-liner, a reconnu que «il y a des cas de transgenres« , mais a soutenu que c’était »aussi une mode, » avec « beaucoup de gens prétendent être ceci simplement parce qu’ils veulent être cela.”

Il a critiqué les adultes qui, selon lui, implantent cette idée dans la tête des enfants et les confondent à un moment vulnérable, expliquant : «Vous essayez toujours de trouver votre identité, et pourtant, il se passe cette chose qui vous dit : « Oui, mais vous pouvez être tout ce que vous voulez. Tu peux être un chat si tu le veux.”

Cooper, dont le vrai nom est Vincent Furnier, a poursuivi avec un coup plus large sur «tout ça, je me suis réveillé», se demandant qui était «établir les règles» qui imposait à la population anglophone des néologismes politiquement corrects.















« Y a-t-il un bâtiment quelque part à New York où les gens s’assoient tous les jours et disent : « OK, nous ne pouvons pas dire « mère » maintenant. Nous devons dire « personne qui accouche ». « Diffuser ça sur le fil tout de suite » ? Qui est cette personne qui établit ces règles ? » a-t-il demandé, qualifiant le phénomène d’absurde « comédie.»

Alors que l’intervieweur mentionnait d’autres glam rockers qui s’étaient prononcés sur la question trans et avaient ensuite mangé leurs mots après la réaction du public, Cooper a insisté sur le fait qu’il n’était pas «vieille école» dans ses vues mais simplement «logique», arguant que ses opinions étaient celles de la grande majorité.

La rock star de 75 ans a déclaré que les hommes biologiques s’identifiant comme femmes pourraient constituer une menace pour les femmes et les filles dans les toilettes publiques, affirmant qu’un prédateur pourrait «dites simplement « J’ai l’impression d’être une femme aujourd’hui » et passez des moments inoubliables là-dedans.”

« Quelqu’un va se faire violer», a-t-il prévenu. Les militants transgenres ont tenté de minimiser de tels incidents, et un district scolaire de Virginie a même transféré dans une autre école un élève soi-disant de genre non conforme qui avait agressé une fille dans les toilettes – pour ensuite récidiver.

Le guitariste de Kiss, Paul Stanley, a été critiqué plus tôt cette année pour ses commentaires sur le «mode dangereuse» de soins affirmant le genre pour les enfants.

Lorsque Dee Snider, leader de Twisted Sister, a retweeté ces commentaires, il a été attaqué de la même manière et a même vu son invitation à défiler en tant que grand maréchal lors de la Gay Pride Parade de San Francisco retirée en raison de sa prétendue transphobie, bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il soutient la communauté.