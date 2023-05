Lorsque l’Angleterre de Michael Vaughan a remporté sans doute la plus grande série Ashes de tous les temps en 2005, ce fut une victoire qui a non seulement lutté contre l’urne pour la première fois en 16 ans, mais a également condamné l’une des équipes les plus talentueuses de l’histoire à une rare défaite.

Avant la série, l’Angleterre avait une équipe à la hausse, mais Vaughan avait voulu un groupe de joueurs qui n’avaient pas été marqués par plus d’une décennie de défaites démoralisantes contre l’Australie, à la place, il voulait que son équipe se batte contre leurs adversaires – là sont certainement des parallèles à établir avec la tâche à laquelle sont confrontées les femmes anglaises cet été.

Dans tous les formats, l’équipe de Heather Knight doit tenter de vaincre une force irrésistible, une machine à gagner qui peut certainement se targuer d’être l’une des unités les plus dominantes du sport mondial.

L’Australie a battu l’Afrique du Sud pour remporter un sixième titre mondial T20 à Newlands en février. Ils ont remporté 22 de leurs 23 derniers matchs dans la forme la plus courte du match et ont perdu l’un de leurs 42 derniers matchs à 50 ans alors qu’ils se préparent à affronter l’Angleterre. , en commençant par un test de cinq jours à Trent Bridge.

Les coéquipières anglaises Sophie Ecclestone et Alice Capsey s’affrontent lors de l’affrontement WSL entre l’UP Warriorz et les Dehli Capitals



L’équipe d’Angleterre comprendra Alice Capsey, polyvalente de 18 ans, qui expérimentera le cricket des Ashes pour la première fois, et elle pense qu’une approche offensive et positive peut les aider à remporter une première victoire contre l’Australie depuis 2014.

« Le changement dans notre état d’esprit va être une grande chose, nous devons nous y engager pleinement et tout le monde y adhère et je pense que nous avons commencé à voir cela lors de la Coupe du monde, en demi-finale, je pense que nous sommes allés revenir un peu à nos anciennes habitudes, donc il y aura beaucoup de réflexion à ce sujet et aller de l’avant et essayer de se regrouper et de s’engager dans cet état d’esprit « , a déclaré Capsey Sports du ciel.

« En tant que joueur, je pense que c’est la meilleure chance que nous ayons de vraiment rivaliser avec les Australiens, nous avions hâte de le faire en Coupe du monde mais malheureusement nous nous sommes effondrés en demi-finale mais je pense que nous sommes dans un bon endroit pour y aller fort.

Alice Capsey joue le rôle principal alors qu’elle a pris 3/26 et frappé 34 balles sur 31 pour aider les Capitals de Delhi à battre UP Warriorz et à terminer en tête du tableau pour se qualifier directement pour la finale



« Ils ont [Australia] été le pays leader depuis cinq ou 10 ans maintenant et ce sera un vrai défi, ils viennent de remporter une autre victoire en Coupe du monde T20 mais je pense que c’est vraiment excitant de pouvoir relever ce défi, notre premier majeur défi après la défaite en demi-finale et il s’agira de rebondir et comment nous y parviendrons en équipe.

« Lorsque vous mettez la pression sur les Australiens, ils peuvent en quelque sorte ne pas s’effondrer, mais il y a des faiblesses et il s’agit vraiment d’exploiter cela et quand nous sommes au sommet, nous nous assurons vraiment d’en tirer le meilleur parti. »

La première série Ashes de Capsey débutera quatre mois après sa première expérience en Coupe du monde en Afrique du Sud, l’adolescente cherchera à poursuivre son ascension fulgurante qui comprend des titres successifs de Hundred avec les Oval Invincibles.

Alice Capsey se fraye un chemin vers un 38 invaincu sur seulement 17 livraisons pour aider les Capitals de Delhi à battre les Indiens de Mumbai par neuf guichets



L’été dernier, Capsey a fait ses débuts en Angleterre, a participé aux Jeux du Commonwealth avant un hiver qui comprenait des séjours dans le Women’s Big Bash et la nouvelle Women’s Premier League où sa franchise Delhi Capitals a été battue en finale.

Mais Capsey admet qu’elle apprend encore à gérer les attentes qui reposent souvent sur ses jeunes épaules et à équilibrer cela avec l’imprévisibilité naturelle des formes les plus courtes de cricket.

« Après cette année, il y avait une sorte d’attente, je pense plus à moi-même qu’aux autres personnes qui me la donnaient, j’avais cette attente que je voulais faire mieux l’année prochaine, ce qui, je pense, est sain parce que vous voulez continuer à vous améliorer », dit Capsey.

Avant les cendres cet été, l’Anglaise Charlie Dean veut que son équipe « fasse amende honorable » pour la Coupe du monde T20 et montre ce qu’elle peut faire contre une équipe australienne forte.



« Mais cette année-là, je suis allé en Australie, j’ai bien fait, mais je suis revenu et j’étais comme » ça ne s’est pas passé comme je le voulais « et en entrant dans les deux premiers tours de trucs régionaux, je ne marquais pas vraiment les points que je Je voulais et c’était ce changement mental de dire « ouais, je ne vais pas jouer à chaque fois », ce qui, je pense, était assez difficile au début.

« Avec le recul, je n’étais pas en grande forme lorsque j’ai reçu mon appel, mais c’était un véritable tournant l’année dernière où, lorsque j’ai reçu cet appel, quelque chose semblait juste cliquer et je marquais des courses assez couramment et je me sentais plutôt bien à la pli de sorte qu’il ne faut qu’une seule chose.

« Le cricket est vraiment un sport stupide parce que vous allez échouer plus que vous ne réussirez, mais c’est aussi la beauté de celui-ci parce que vous traversez ces hauts et ces bas. »

Les deux dernières années ont vu une sorte de transition dans l’équipe d’Angleterre, et ce changement se poursuivra après la retraite internationale de Katherine Sciver-Brunt.

Revivez le moment où la couturière Katherine Sciver-Brunt a déchiré le meilleur ordre du Pakistan et a remporté 5-30 lors de la victoire écrasante de 202 points de l’Angleterre contre le Pakistan à Taunton en 2016



Elle fait ses adieux après une brillante carrière internationale comprenant 335 guichets, plus que toute autre femme anglaise, ainsi que trois victoires des Ashes et trois titres mondiaux à regarder en arrière.

Cela signifie que Lauren Bell et Issy Wong pourraient avoir un rôle important à jouer dans la direction de l’attaque de l’Angleterre lors de leur première série contre l’Australie, tandis que l’arrivée de l’entraîneur-chef Jon Lewis a été décrite comme une « bouffée d’air frais » et Capsey a déclaré l’ancien couturier du Gloucestershire. a mis son équipe au défi de s’exprimer dans sa tentative de victoire.

« Ce sera la première fois que je jouerai contre l’Australie, c’est ainsi que je débute ma carrière internationale contre eux, ce qui est extrêmement excitant, du point de vue des jeunes moi, Wongy (Issy Wong), Belly (Lauren Bell) que j’ai Je pense que cela jouera un grand rôle cet été pour l’Angleterre, c’est ce genre d’intrépidité », a expliqué Capsey.

L’entraîneur-chef des femmes de la Nouvelle-Angleterre, Jon Lewis, dit qu’il veut que l’équipe « s’exprime » et « joue avec liberté »



« Avec mon style de jeu, je vais me tromper plus que je ne le fais bien et c’est juste quelque chose que je dois comprendre et j’ai eu jusqu’à présent la liberté de tous mes entraîneurs d’aller là-bas et m’exprimer et jouer Je jouerais normalement et il n’y a pas eu de « vous avez trois faibles scores dont vous avez besoin pour obtenir un gros score », je ne me suis jamais fait dire.

« Notre nouvel entraîneur-chef Jon Lewis a été absolument brillant, il a vraiment donné à tout le monde un nouveau souffle et ils apprécient vraiment leur cricket, donc c’est génial de voir comment l’équipe s’est développée.

« Je pense que ça va vraiment exciter les Ashes, nous sommes tous très excités de voir comment nous pouvons adopter notre nouvel état d’esprit pour affronter les Australiens. »

Le Women’s Ashes a lieu en juin et juillet, en commençant par un test de cinq jours à Trent Bridge avant trois T20 et trois ODI, et est en direct sur Sports du ciel.