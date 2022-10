Alice Capsey parmi les six joueuses anglaises participant à la Women’s Big Bash League, en direct sur Sky Sports | Nouvelles du cricket

Alice Capsey jouera dans la WBBL pour la première fois après avoir joué dans The Hundred et pour l’Angleterre

L’ascension d’Alice Capsey au cricket se poursuivra avec un premier passage dans la Women’s Big Bash League – un tournoi que vous pouvez regarder en direct sur Sky Sports.

L’internationale anglaise a fait irruption sur la scène dans The Hundred en 2021, marquant un demi-siècle lors des débuts de son Lord à l’âge de 16 ans, puis aidant Oval Invincibles à remporter le titre plus tard cet été-là.

Capsey, maintenant âgée de 18 ans, s’est appuyée sur cela en 2022, faisant ses débuts en Angleterre dans les formats T20 et 50 ans et plus, accumulant 13 apparitions pour son pays au total, frappant un premier international cinquante lors des Jeux du Commonwealth et jouant un rôle clé en tant que Invincibles a conservé le trophée Hundred.

“Je regarde les matchs féminins depuis cinq à sept ans et elle est l’étoile brillante que nous avons vue”, Sky Sports Cricket Nasser Hussain a déclaré à propos de Capsey après avoir marqué 25 balles sur 17 et frappé les six seules du match alors que les Invincibles battaient Southern Brave lors de la finale Hundred de cette année à Lord’s.

“Elle est tellement excitée, tellement confiante et n’a pas peur de l’échec. Je pense qu’elle est une superstar en devenir, elle l’est vraiment.”

Cette «superstar en devenir» sera une étoile de Melbourne au cours du mois prochain environ après avoir signé pour cette franchise dans la WBBL. Capsey espère propulser son équipe vers un premier titre, les Stars perdant en finale en 2020/21 et ne réussissant pas les barrages au cours de chacune des six autres saisons.

La jeune sera rejointe dans la Women’s Big Bash League par trois autres habitués internationaux de l’Angleterre T20 en spinner du bras gauche Sophie Eclestoneouvrir la pâte Danni Wyatt et gardien de guichet Amy Jones.

La spinneuse du bras gauche Sophie Ecclestone fera ses débuts à la WBBL après avoir rejoint les Sydney Sixers

Ecclestone, le quilleur ODI et T20I le mieux classé au monde, a été signé par une équipe des Sixers de Sydney qui cherche à participer aux barrages pour la première fois depuis 2018/19. Wyatt est à Brisbane Heat, Jones à Sydney Thunder.

Le tournoi offrira également Tammy Beaumont et Lauren Winfield Hill avec une opportunité de pousser les rappels du T20 en Angleterre avant la Coupe du monde en Afrique du Sud en février.

Beaumont – la joueuse de cricket féminine T20I de l’ICC pour 2021 – a été retirée de l’équipe anglaise T20 cet été alors que l’équipe a opté pour un top trois composé de Wyatt, Sophia Dunkley et Capsey.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Lisa Keightley, a déclaré à l’époque qu’elle voulait des joueurs “dynamiques” et Beaumont espère afficher ce trait dans la WBBL en augmentant son taux de frappe en carrière dans cette compétition par rapport à son actuel 94,23.

Une forte WBBL pourrait mettre Lauren Winfield-Hill en lice pour une place en Coupe du monde T20 en février

Winfield-Hill, quant à elle, n’a pas joué pour l’Angleterre dans un T20 international depuis février 2020, mais a montré ses références de forme abrégée lors de la campagne victorieuse du titre des Invincibles dans The Hundred, marquant 219 points en sept manches à un taux de frappe sain de 136,02. .

Lanceur rapide effervescent Issy Wong – qui a fait ses débuts en Test, ODI et T20I cet été – devait également jouer dans le Big Bash, pour Hobart Hurricanes, mais a été retirée par la BCE pour gérer un problème antérieur.

Il y aura une présence anglaise parmi les entraîneurs, avec l’ancien capitaine Charlotte Edwards à la barre des Sixers, Trevor Griffon premier Thunder et ancien gardien de guichet du Surrey Jonathan Batty travailler avec Capsey chez Stars.

