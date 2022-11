Alice Capsey, Issy Wong et Emma Lamb parmi les six joueuses ont remporté les premiers contrats centraux de l’Angleterre féminine | Nouvelles du cricket

Alice Capsey, Lauren Bell, Issy Wong, Emma Lamb, Freya Kemp et Charlie Dean ont obtenu leurs premiers contrats centraux avec l’Angleterre féminine avec 18 joueurs au total pour 2022-23.

Les polyvalents Capsey et Kemp et les couturiers Bell et Wong ont fait leurs débuts internationaux cet été, tandis que le frappeur Lamb et le polyvalent Dean sont devenus des éléments majeurs de la configuration depuis leurs arcs en Angleterre en septembre 2021.

La frappeuse d’ouverture Lauren Winfield-Hill, l’off-spinner Mady Villiers et les polyvalentes Katie George et Georgia Elwiss ont raté des accords après avoir été sur la liste précédente pour 2021-22, tandis qu’Anya Shrubsole et Fran Wilson ont maintenant pris leur retraite du cricket international.

Angleterre Femmes joueurs sous contrat central pour 2022-2023 : Tammy Beaumont, Lauren Bell, Katherine Brunt, Alice Capsey, Kate Cross, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Tash Farrant, Sarah Glenn, Amy Jones, Freya Kemp, Heather Knight, Emma Lamb, Nat Sciver, Issy Wong , Danni Wyatt

Il s’agit du premier cycle au cours duquel les contrats centraux féminins d’Angleterre se sont déroulés à partir du 1er novembre, avec le changement effectué afin de s’aligner sur les contrats professionnels du jeu régional féminin.

La semaine dernière, le England and Wales Cricket Board a annoncé qu’il financerait 80 joueuses de cricket nationales professionnelles à partir de février de l’année prochaine, l’attribution des 18 contrats centraux portant à 98 le nombre total de joueuses de cricket professionnelles en Angleterre et au Pays de Galles.

Jonathan Finch, directeur du cricket féminin d’Angleterre, a déclaré: “C’est formidable de pouvoir partager la liste des joueuses de cricket féminines d’Angleterre sous contrat central pour les 12 prochains mois.

Wong a fait ses débuts en test, ODI et T20I pour l’Angleterre au cours de l’été 2022





“Félicitations à tous ceux qui ont gagné leur contrat. L’introduction de six nouveaux noms sur la liste des joueurs sous contrat est excitante et donne un nouveau look au groupe.

“Nous avons 12 mois de cricket vraiment passionnants à venir et nous pensons que ce groupe de joueuses formera les fondations de notre équipe qui nous mènera à travers diverses séries bilatérales, les Women’s Ashes et la Coupe du monde féminine ICC T20.

“Nos remerciements vont comme toujours à l’England Women’s Player Partnership et au PCA qui continuent de jouer un rôle important en représentant les joueuses internationales lors de nos discussions en cours.”

