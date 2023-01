Alice Capsey en avance sur le calendrier de récupération d’une fracture de la clavicule | “C’était un accident anormal !” | Nouvelles du cricket

Alice Capsey pense que sa convalescence suite à une opération sur une clavicule cassée a “quelques semaines” d’avance sur le calendrier, mais elle n’a pas encore participé à un entraînement complet avant la Coupe du monde féminine T20 du mois prochain.

Le polyvalent de 18 ans a été inclus dans L’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde T20 le mois prochain, malgré une blessure lors d’un match contre les Antilles en décembre.

Capsey s’est cassé la clavicule en plongeant pour un ballon à Antigua et a fait face à une course contre la montre pour être en forme pour la pièce maîtresse mondiale, avec un os maintenu avec une plaque de métal et sept vis après l’incident “anormal”.

“J’ai regardé le plongeon plusieurs fois et il ne semble même pas que j’ai atterri aussi mal, donc c’était un peu une surprise pour tout le monde, mais je suppose que c’était un de ces accidents bizarres”, a déclaré Capsey.

“J’ai atterri dessus un peu mal et j’ai fini par le casser (la clavicule) en petits morceaux, vraiment.”

La blessure a été une fin décevante pour une année 2022 par ailleurs brillante, qui a vu Capsey remporter The Hundred avec les Oval Invincibles et recevoir son premier appel dans l’équipe d’Angleterre en juillet 2022 pour les Jeux du Commonwealth.

Elle a également été présélectionnée pour le Joueur de cricket féminin émergent de l’ICC de l’année et Capsey s’est imposée comme un membre important de l’équipe nationale, mais la blessure est un revers pour le jeune, qui n’avait subi aucune blessure majeure en jouant au cricket avant décembre.

“Il [rehab] se passe très bien, j’ai eu un scanner de six semaines mardi qui – ça ne m’a pas tout donné – mais ça a montré la guérison osseuse et tout ce qui est vraiment positif, donc on peut commencer à plonger un peu bientôt”, a déclaré Capsey.

“Mais je fais du bâton et du bowling depuis deux semaines, donc ça se passe bien. Ce sera [a case of getting the first dive out the way].

“Ce sera un cauchemar de m’y rendre, mais je pense qu’une fois que j’aurai réussi cette première plongée, je serai prêt à partir et j’espère que le reste appartient à l’histoire et que je ne vais pas me casser un autre os en plongeant, mais vous on ne sait jamais.

“Quand quelque chose comme ça arrive, il y a un coup de confiance là-bas mais j’ai trois semaines pour ramener progressivement le plongeon dans ma pratique.

“Cela commencera de manière très contrôlée et confortable, puis j’espère qu’au moment du premier match d’échauffement, je serai complètement réintégré dans l’équipe et je plongerai et je serai prêt à partir.”

Capsey a aidé les Oval Invincibles à remporter The Hundred l’été dernier



L’Angleterre ouvrira sa campagne de Coupe du monde contre les Antilles à Paarl le 11 février et affrontera l’Inde, le Pakistan et l’Irlande en phase de groupes.

Capsey espère être en forme pour le match et estime qu’elle a bien joué dans les filets, à quelques semaines du tournoi.

“La seule course contre la montre est probablement de plonger et d’avoir confiance en mon jeu. En termes de performances réelles, je ne suis pas trop inquiète”, a-t-elle ajouté.

“Je les ai assez bien frappés au cours des deux dernières semaines et je suis revenu jouer au bowling 12 et 15 fois par semaine, donc en ce qui concerne le cricket, ma récupération s’est mieux déroulée que quiconque ne l’avait vraiment prévu.

“J’ai eu quelques semaines d’avance sur le calendrier depuis la première semaine, ce qui a été vraiment agréable.”