Alice Capsey, Angleterre féminine, dit qu’elle a “considérablement gagné en confiance” après son passage à Big Bash avec les Melbourne Stars | Nouvelles du cricket

Les femmes d’Angleterre ont à nouveau l’Australie en ligne de mire.

Ils devront peut-être les battre pour remporter la Coupe du monde T20 en Afrique du Sud en février et ils devront certainement les battre pour retrouver les Cendres à domicile l’été prochain.

Il semble presque certain que la polyvalente Alice Capsey fera partie de leur équipe pour ces défis, la jeune fille de 18 ans ayant le sentiment qu’un récent passage en Australie a fait d’elle une meilleure joueuse.

Capsey pense qu’elle s’est épanouie en tant que joueuse et en tant que personne pendant son séjour chez Stars





Capsey, maintenant dans les Caraïbes avec l’Angleterre avant les trois internationaux d’une journée de ce mois-ci et cinq internationaux du T20 contre les Antilles, vient de terminer un premier passage dans la Big Bash League avec les Melbourne Stars.

Alors que la campagne n’a pas été particulièrement fructueuse pour les Stars – ils n’ont réussi que cinq victoires et ont raté une place en barrage – pour Capsey, dont le point culminant sur le terrain a été un 80 invaincu sur 52 balles contre les Hurricanes de Hobart, c’était un tournoi crucial et stimulant pour la confiance.

“Sept des semaines les plus agréables de ma carrière de cricket”

Équipe d’Angleterre T20 aux Antilles Heather Knight (capitaine), Lauren Bell, Katherine Brunt, Alice Capsey, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Sarah Glenn, Amy Jones, Freya Kemp, Nat Sciver, Lauren Winfield-Hill, Issy Wong, Danni Wyatt

Équipe d’Angleterre ODI aux Antilles Heather Knight (capitaine), Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Kate Cross, Alice Davidson-Richards, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Amy Jones, Freya Kemp, Emma Lamb, Nat Sciver, Danni Wyatt

Elle a dit Sports du ciel avant le premier ODI de dimanche contre les Antilles: “Le Big Bash était brillant, l’équipe était incroyable, l’une des meilleures dont j’ai fait partie.

“Je ne remercierai jamais assez Stars. Je me suis probablement fait des meilleurs amis pour la vie, donc c’était vraiment triste de partir. Ce furent sept des semaines les plus agréables de ma carrière de cricket jusqu’à présent.

“C’est un tournoi tellement long que vous traversez des hauts et des bas en jouant bien et moins bien et il s’agit de trouver cet endroit où vous pouvez rester très au niveau et continuer à performer autant que vous le pouvez pour l’équipe.

Il y a probablement parfois un élément de bluff. C’est presque ce genre d’attitude du type “faire semblant jusqu’à ce que vous le fassiez”. Si vous pensez que c’est ce que vous ressentez, la plupart du temps, cela disparaîtra et c’est ainsi que vous finirez par vous sentir.

“J’ai énormément gagné en confiance. Je suis assez calme, quelqu’un qui reste en retrait et qui prend du temps pour entrer dans une équipe, mais je n’ai pas pu le faire en tant que joueur étranger.

“En dehors du terrain, vous ne pouvez pas vivre avec des plats à emporter et sortir dîner tous les soirs pendant sept semaines, alors cuisiner – pas que j’ai trop cuisiné avec Lauren Winfield-Hill préparant les repas – et la gestion du temps ont été la clé. Il s’agit de savoir quand s’éteindre car c’est une longue compétition.

“J’ai également pu découvrir de nombreux endroits différents en Australie. Le voyage a été difficile, mais j’espère que cela me préparera si je reviens et pour d’autres voyages dans le cricket international ou en franchise.”

“Les deux dernières années ont été un tourbillon”

Le séjour en Australie a poursuivi une ascension remarquable pour Capsey. Elle a fait irruption sur la scène à l’âge de 16 ans en 2021, marquant un siècle pour Oval Invincibles lors des débuts de son Lord dans The Hundred et a depuis aidé son équipe à remporter ce tournoi consécutif.

Capsey a fait ses débuts en Angleterre T20I et ODI cet été





Elle a remporté deux guichets lors de la finale de l’année dernière contre Southern Brave, puis a frappé deux fois lors de la pièce maîtresse de 2022, avant d’ajouter un tir rapide 25 sur 17 balles, alors que les Invincibles battaient à nouveau Brave.

Cet été a également inclus ses débuts en Angleterre T20I et ODI et son premier demi-siècle international, avec cette manche contre l’Afrique du Sud à Edgbaston lors de la première incursion du cricket féminin aux Jeux du Commonwealth.

S’attendait-elle à une ascension aussi fulgurante ?

“Absolument pas. Cela a été un tourbillon ces deux dernières années, mais brillant dans le sens où j’ai eu ces opportunités et soutenu en elles, ce qui, à mon avis, est une chose vraiment essentielle.

Capsey est actuellement avec l’équipe féminine d’Angleterre dans les Caraïbes, pour une tournée comprenant trois ODI et cinq T20I.





“En faisant mes débuts en Angleterre, on m’a confié le bâton au n ° 3. Soutenu dans The Hundred et soutenu massivement par notre entraîneur JB [Jonathan Batty] dans le Big Bash pour frapper au n ° 3 et effectuer des overs cruciaux.

“Cela a été époustouflant, mais je l’ai vraiment apprécié et j’ai tellement appris sur le jeu, ce qu’il faut pour être un joueur de cricket professionnel et comment me gérer. Je peux utiliser ces connaissances à mon avantage et essayer de développer mon jeu en tant que autant que possible.

“Je joue une marque d’équipes de cricket dans lesquelles je suis allé qui m’ont vraiment embrassé et m’ont donné la liberté de jouer. Cela me donne beaucoup de confiance en tant que frappeur.

“Je sais que ça ne marchera pas à chaque fois, j’apprends encore beaucoup sur le moment où prendre ces risques, l’aspect plus tactique, mais il s’agit de savoir que quand je suis en feu pour en tirer le meilleur parti et gagner des matchs de cricket quelle que soit l’équipe pour laquelle je joue.”

Lauren Winfield-Hill a été rappelée par l’Angleterre après avoir prospéré dans le cricket national





“Winfield-Hill mérite amplement le rappel de l’Angleterre”

Cette équipe sera l’Angleterre au cours des prochaines semaines, même si lors de l’étape du T20 dans les Caraïbes, sa place pourrait être sous la pression de sa coéquipière des Invincibles et des Stars, Winfield-Hill.

La joueuse de 32 ans a été rappelée dans l’équipe et est en lice pour sa première apparition au T20I depuis février 2020, après une moyenne de 54 dans The Hundred, près de 80 dans le Rachael Heyhoe Flint Trophy – elle a atteint plus de cinquante scores sur sept manches dans cette dernière compétition – puis marquant 254 points pour les Stars dans la Women’s Big Bash League.

Capsey a déclaré: “J’ai joué pour deux équipes avec Lauren cette année et son rappel est parfaitement mérité. Elle a été absolument incroyable. En tant qu’amie, je suis si heureuse pour elle.

“D’elle, j’ai appris l’expérience du grand jeu et des éléments tactiques. Elle est brillante dans la récupération après le match et la nutrition, ainsi que dans la gestion des hauts et des bas du cricket.

“Cela met la pression sur les places, mais c’est exactement ce que vous voulez. Cela élève vos propres normes pour vous battre pour votre place. C’est ce que nous essayons également de mettre sur les joueurs seniors.”

Capsey a aidé Oval Invincibles à remporter cent titres consécutifs





Capsey remercie The Hundred de l’avoir “préparée” pour le cricket international, ajoutant: “C’était un rêve devenu réalité de faire mes débuts en Angleterre et je pense que The Hundred m’a vraiment préparé pour cela.

“Vous avez évidemment les nerfs, l’adrénaline, mais après avoir connu les grandes foules et la haute pression dans The Hundred, je me sentais prêt à aller là-bas et à exécuter toutes les compétences qu’on me demandait de faire. C’est le mérite de The Hundred et aussi la façon dont l’équipe d’Angleterre m’a fait sentir.”

Capsey fait désormais partie intégrante de cette équipe d’Angleterre et est convaincue que son équipe a ce qu’il faut pour défier les champions en titre de la Coupe du monde de 50 et 20 ans et les détenteurs des cendres, l’Australie.

“Il y a de la confiance dans le groupe, tout le monde pense que nous pouvons nous rapprocher d’eux si nous jouons de notre mieux.”

Angleterre Femmes aux Antilles

Dimanche 4 décembre : Premier ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Mardi 6 décembre : Deuxième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

vendredi 9 décembre: Troisième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 11 décembre : First IT20, Antigua (22h00, heure du Royaume-Uni)

Mercredi 14 décembre : Deuxième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Samedi 17 décembre : Troisième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 18 décembre : Quatrième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Jeudi 22 décembre : Cinquième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)