Alice Capsey, 16 ans, cherche à tirer parti d’une semaine «surréaliste» après avoir joué dans The Hundred | Nouvelles de cricket

Alice Capsey, 16 ans, a fait parler le monde du cricket avec un coup d’éclat dans The Hundred

C’est la jeune fille de 16 ans qui a pris d’assaut The Hundred – alors une convocation en Angleterre est-elle le prochain but de la sensation Oval Invincibles Alice Capsey?

« L’Angleterre est définitivement au premier plan de mon esprit », a déclaré Capsey Sky Sports News, jours après avoir marqué 59 balles sur 41, dont 10 à quatre, lors d’une manche en petits groupes contre London Spirit lors de sa première apparition à Lord’s.

« J’adorerais avoir l’opportunité de jouer pour mon pays, donc je vais faire pression pour essayer de faire n’importe quelle équipe. »

Pour l’instant, cependant, le frappeur – le plus jeune joueur de The Hundred – veut juste se concentrer sur la performance dans le pli et remporter l’édition inaugurale du tournoi avec les Invincibles, qui poursuivent leur campagne contre Northern Superchargers samedi, en direct sur Sky Sports de 14h.

Capsey a frappé 59 balles sur 41 lors des débuts de son seigneur, avec ses manches de 10 quatre

Capsey a profité du retard de 12 mois de The Hundred en raison de la pandémie de coronavirus.

Elle n’a pas été sélectionnée pour la compétition 2020 mais a ensuite été sélectionnée pour le début tardif du tournoi en 2021 une fois que l’ancien gardien de guichet de Surrey Jonathan Batty est devenu entraîneur-chef.

Capsey n’était pas sûre qu’elle serait dans les Invincibles XI, mais a maintenant trouvé une place après ses manches éblouissantes au Home of Cricket, qu’elle essaie toujours de prendre.

« Est-ce que cela m’a pris par surprise? Absolument. Je n’aurais pas pu imaginer jouer à ce genre de jeu. Je ne l’ai pas vraiment traité. Lord’s vous donne le sentiment à l’intérieur que peu de terrains le font vraiment.

Capsey a été nommé héros du match alors que Oval Incincibles a triomphé à Lord's dimanche

« Marcher dans la longue salle la veille était incroyable en raison de son histoire. Ensuite, sortir et frapper, ça ne va pas beaucoup mieux que ça.

« Je ne veux pas oublier ce jour-là pendant très longtemps. J’ai reçu beaucoup de messages mais j’ai pu mettre mon téléphone de côté et prendre un peu de temps pour moi pour essayer de me souvenir de tout.

« J’ai toujours eu à l’esprit que je voulais aller assez loin dans le cricket, mais je n’aurais jamais pu imaginer aller aussi loin, donc c’était surréaliste.

« Je n’aurais jamais imaginé que je jouerais. Je pensais que je viendrais voir certaines des filles jouer, alors ça a fait boule de neige assez rapidement.

« Je suis heureux d’avoir pu contribuer à une victoire si tôt dans la compétition et je veux juste continuer. »

Capsey – qui dit qu’Andrew Flintoff et Serena Williams sont ses idoles sportives et qu’elle a été inspirée dans sa carrière de cricket naissante par Charlotte Edwards, Heather Knight et Tammy Beaumont – a attrapé le virus du cricket très jeune en regardant son frère jouer.

Son ascension dans les rangs a été rapide et bien qu’elle se sente « dépassée » lorsqu’elle jouait au cricket des moins de 15 ans à l’âge de 12 ans, elle était toujours déterminée « à voir jusqu’où elle pouvait aller ».

Capsey a déclaré: « Je suis tellement compétitif. Vous pouvez demander à n’importe qui dans le vestiaire. Je suis probablement l’un des plus compétitifs. Dès que je sors sur le terrain de cricket, je suis une personne différente. »

Ce fut une semaine mouvementée pour le jeune, qui aura 17 ans le 11 août – tirant avec la batte dimanche matin après avoir disputé le tout premier match des Cent jeudi soir.

Les Invincibles ont accueilli Manchester Originals au Kia Oval alors que la compétition commençait par un match féminin indépendant devant une foule de près de 7 400 personnes.

Capsey a ajouté à propos de l’occasion: « C’était incroyable, surtout quand nous allions sur le terrain avec les feux d’artifice. Je pense qu’il y avait plein de photos de tous nos visages comme ‘wow, à quoi jouons-nous?’

« C’était une super ambiance, plus que je pense que l’un d’entre nous ne s’y attendait vraiment. C’était génial d’en faire partie. J’étais tellement reconnaissant que nous ayons été alignés en premier! J’ai juste essayé de comprendre et de m’installer. »

C’était le premier match de Capsey sur la grande scène. Il y en a plein d’autres à venir.

