Alice au pays des merveilles grande gagnante aux Dora Awards célébrant le meilleur théâtre de Toronto

Les Dora Mavor Moore Awards ont suivi le lapin blanc, remettant six statuettes à Alice au pays des merveilles aux Toronto Theatre Awards mardi soir.

La production du Bad Hats Theatre, présentée par Soulpepper Theatre, a remporté un gros prix dans la division théâtre musical.

Il a reçu une production exceptionnelle et une nouvelle comédie musicale exceptionnelle, tandis que Tess Benger a remporté une performance exceptionnelle dans un rôle principal pour son interprétation d’Alice.

La réinvention contemporaine du conte classique de Lewis Carroll a également remporté une direction exceptionnelle, une réalisation exceptionnelle en matière de conception et une chorégraphie originale exceptionnelle.

Quarante-six prix ont été remis dans sept catégories lors de la cérémonie à Toronto.

Velours rougeune dramatisation de l’histoire réelle d’Ira Aldridge, un homme noir qui a joué dans Othello en 1833, dirige la division générale du théâtre.

La production du Crow’s Theatre a remporté deux Doras : production exceptionnelle et mise en scène exceptionnelle.

Dans la division théâtre indépendant, Premier homme métis d’Odessa a gagné la journée. Le ponctué ! Theatre Production, en association avec The Theatre Centre, a remporté des prix pour une production exceptionnelle, une nouvelle pièce exceptionnelle et une mise en scène exceptionnelle.

Le gagnant du Jon Kaplan Public Choice Award est le renouveau du 20e anniversaire de da Kink dans mes cheveux.

La Toronto Alliance for the Performing Arts, qui produit et présente les prix, affirme que la pièce a remporté le vote en ligne par une large marge.