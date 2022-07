Alibaba va demander une double cotation principale à Hong Kong, les actions bondissent

Les actions d’Alibaba cotées à Hong Kong ont bondi de 6% mardi après que le géant chinois de la technologie a annoncé qu’il demanderait une double cotation primaire à Hong Kong.

Les actions du géant de la technologie sont déjà négociées sur les bourses américaines et hongkongaises, mais la cotation actuelle à Hong Kong est secondaire.

Le processus de cotation primaire à Hong Kong devrait être achevé avant la fin de 2022, a déclaré la société dans un communiqué de presse.

La Bourse de Hong Kong a récemment modifié ses règles, ce qui permet à un plus grand nombre d’entreprises d’obtenir plus facilement une double cotation principale dans le centre financier chinois. Alibaba serait la première grande entreprise à profiter de ce changement de règle, selon Reuters.

“Nous avons reçu l’approbation du conseil d’administration pour demander l’ajout de Hong Kong comme autre lieu de cotation principal, dans l’espoir de favoriser une base d’investisseurs plus large et plus diversifiée pour partager la croissance et l’avenir d’Alibaba, en particulier en provenance de Chine et d’autres marchés en Asie”, Le président-directeur général du groupe Alibaba, Daniel Zhang, a déclaré, selon le communiqué de presse.

Les actions d’Alibaba ont augmenté de 6,02% pour la dernière fois.