Alibaba prévoit d’inscrire la division cloud alors que les revenus trimestriels manquent aux attentes

Alibaba a annoncé son intention de scinder sa division cloud en une société distincte cotée en bourse, tandis que les revenus trimestriels du titan du commerce électronique ont dépassé les attentes. « Nous prenons des mesures concrètes pour libérer la valeur de nos activités et sommes heureux d’annoncer que notre conseil d’administration a approuvé une scission complète du groupe Cloud Intelligence via une distribution de dividendes en actions aux actionnaires, avec l’intention qu’il devienne une société indépendante cotée en bourse. société », a déclaré le PDG de la société, Daniel Zhang. actualités liées à l’investissement Les actions d’Alibaba ont augmenté de 2,5% vers 13h20, heure de Londres, après une première baisse d’environ 1% peu de temps après la publication du rapport sur les résultats, les investisseurs ayant réagi aux résultats et aux projets de retombées de la société. Voici comment Alibaba s’est comporté au cours du trimestre, qui s’est terminé le 31 mars 2022, par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv : Revenu: 208,2 milliards de yuans chinois (29,6 milliards de dollars) contre 210,2 milliards de yuans attendus, en hausse de 2 % sur un an ;

208,2 milliards de yuans chinois (29,6 milliards de dollars) contre 210,2 milliards de yuans attendus, en hausse de 2 % sur un an ; Bénéfice dilué par action non-GAAP: 1,34 yuan contre 2,08 yuan attendu, en hausse de 35% sur un an

Effort de restructuration

Le rapport est le premier d’Alibaba depuis sa division en six unités et est également le premier dont les chiffres reflètent la réouverture de la Chine. Le pays en décembre brusquement a mis fin à ses contrôles stricts de Covid, tels que les verrouillages et les restrictions de voyage. Dans son rapport de jeudi, Alibaba a annoncé son intention de scinder sa division cloud en tant que société nouvellement cotée, sous réserve de la restructuration de certains actifs, passifs et contrats, et des approbations réglementaires. Alibaba est un acteur majeur du cloud computing dans son pays d’origine et cherche de plus en plus à concurrencer les géants américains établis, tels qu’Amazon et Microsoft. Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, a déclaré que le plan de spin-off cloud d’Alibaba était « une décision stratégique évidente qui, selon nous, s’ajoute à la somme de l’évaluation des pièces sur BABA ». « Nous pensons que c’était un pas dans la bonne direction pour l’histoire d’Alibaba », a déclaré Ives à CNBC dans des commentaires par courrier électronique jeudi. La société a également annoncé son intention de lever des fonds auprès d’investisseurs extérieurs pour son groupe international de commerce numérique, qui comprend les plateformes d’achat en ligne Lazada et AliExpress. Alibaba a également annoncé son intention de lancer une offre publique initiale pour son unité Cainiao Smart Logistics, dans laquelle il détient actuellement une participation de 67 %. L’introduction en bourse devrait se terminer dans les 12 à 18 prochains mois. Le conseil d’administration d’Alibaba a approuvé le début d’une exploration de la cotation de son activité de vente au détail Freshippo dans les six à 12 prochains mois, a indiqué la société.

Démarrage lent

L’année a commencé tiède, les ventes globales de biens physiques en ligne restant faibles, les patrons des principales plateformes de commerce électronique proposé en février. Les ventes au détail en Chine ont augmenté de 18,4 % en avril, selon de récentes données économiques. L’économie chinoise a progressé de 4,5 % au premier trimestre, atteignant le rythme le plus rapide en un an. Cette performance devait stimuler les ventes d’Alibaba. La société exploite deux des plus grands sites d’achat en ligne en Chine : Taobao et Tmall. Malgré une concurrence accrue, les résultats d’Alibaba restent un indicateur important de la deuxième économie mondiale. La Chine génère près de 50 % des transactions d’achat en ligne dans le monde. Alibaba a déclaré avoir enregistré une dynamique de croissance intérieure positive en mars, après un début d’année lent. Dans l’ensemble pour le trimestre, les plateformes Taobao et Tmall de la société ont enregistré des baisses à un chiffre dans la moyenne de leurs commandes de biens physiques en ligne. Les commandes « sont devenues positives, tirées par une forte croissance des catégories mode et accessoires et soins de santé » en mars, a indiqué la société. Les chiffres des bénéfices de jeudi sont les premiers depuis qu’Alibaba a annoncé une refonte substantielle de son organisation, divisant l’entreprise en plusieurs unités distinctes dans un développement que plusieurs analystes ont interprété comme signalant un assouplissement de la répression de Pékin contre les entreprises technologiques. La nouvelle structure de l’entreprise est divisée en six divisions : Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group et Digital Media and Entertainment Group.

