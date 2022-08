Alibaba obtient l’approbation de Hong Kong pour une introduction en bourse

“Nous espérons que la conversion primaire nous permettra d’élargir notre base d’investisseurs et de faciliter la liquidité supplémentaire, et en particulier d’élargir l’accès aux investisseurs basés en Chine et en Asie”, a déclaré Alibaba dans le dossier de lundi.

Alibaba a été cotée à la Bourse de New York en 2014 lors de la plus grande introduction en bourse de l’époque.

Il y a près de trois ans, le géant chinois de la technologie Internet a commencé à attirer des investisseurs plus près de chez lui avec une cotation secondaire à Hong Kong.

Le mois dernier, Alibaba a profité des récents changements de règles à Hong Kong pour y demander une double cotation primaire.

Il y a un peu plus d’une semaine, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a ajouté Alibaba à une liste d’entreprises chinoises cotées aux États-Unis qui risquent d’être radiées si elles ne peuvent pas satisfaire aux exigences d’audit dans les trois ans. Alibaba a déclaré qu’il travaillerait avec les régulateurs pour maintenir ses cotations à New York et à Hong Kong.