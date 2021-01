Le groupe Alibaba fermera sa plate-forme de streaming musical Xiami Music le mois prochain, ce qui marque un pas en arrière par rapport à ses ambitions de s’implanter dans l’industrie du divertissement en Chine. « En raison d’ajustements opérationnels, nous arrêterons le service de Xiami Music », a déclaré mardi la branche musique en ligne du géant chinois du commerce électronique sur son compte Weibo, ajoutant que la fermeture aura lieu le 5 février. « Difficile à dire au revoir après avoir été avec vous pendant 12 ans. «

Alibaba a acquis le service de musique en 2013 et a investi des millions de yuans pour rivaliser sur le marché chinois de la musique en ligne, dominé par Tencent Holdings. Cependant, ses efforts n’ont pas porté fruit et l’application ne représente actuellement que 2% du marché chinois du streaming musical, derrière KuGou Music, QQ Music, KuWo et NetEase Cloud Music, selon TalkingData, société de renseignement de données basée à Pékin.

La fermeture de Xiami intervient également après que les régulateurs chinois ont annoncé qu’ils avaient lancé une enquête antitrust sur Alibaba, qui, au-delà de son activité principale de commerce électronique, opère également dans des secteurs tels que les services financiers, le cloud computing et l’intelligence artificielle. Cependant, cela ne marque pas la fin de la participation d’Alibaba au marché du streaming en ligne. En septembre 2019, Alibaba a investi 700 millions de dollars dans l’un des concurrents de Xiami, NetEase Cloud Music.