Alibaba a déclaré dans un communiqué qu’il accepterait la sanction «sincèrement» et renforcerait ses systèmes internes «pour mieux s’acquitter de ses responsabilités sociales».

L’amende infligée à Alibaba, l’une des sociétés privées les plus précieuses de Chine, dépasse la sanction antitrust de 975 millions de dollars que le gouvernement chinois a infligée à Qualcomm, le géant américain des puces, en 2015. Même ainsi, il est peu probable que la fortune d’Alibaba soit considérablement entamée. Le régulateur a déclaré que l’amende représentait 4% des ventes intérieures d’Alibaba en 2019. Le groupe a déclaré des bénéfices de plus de 12 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de 2020 seulement.

L’organisme de surveillance du marché de Pékin a commencé à enquêter sur Alibaba en décembre pour d’éventuelles violations des lois antitrust, notamment en empêchant les commerçants de vendre leurs produits sur d’autres plateformes d’achat. Samedi, le régulateur a déclaré que son enquête avait conclu qu’Alibaba avait entravé la concurrence dans le commerce de détail en ligne en Chine, affecté l’innovation dans l’économie Internet et porté atteinte aux intérêts des consommateurs.

La Chine a déclaré samedi que c’était infliger une amende record de 2,8 milliards de dollars sur le titan du commerce électronique Alibaba pour les pratiques commerciales monopolistiques, l’action la plus dure du gouvernement à ce jour dans sa campagne pour réglementer plus étroitement les géants de l’Internet du pays.

Au cours de la dernière décennie, l’activité d’Alibaba s’est étendue au-delà des achats dans la logistique, l’épicerie, le divertissement, les médias sociaux, la réservation de voyages et bien d’autres. À l’instar de ses collègues géants d’Internet, Alibaba a déclaré que l’étendue de ses activités contribuait à rendre chacun de ses services plus utile. Mais les critiques affirment que la taille de l’entreprise influe sur les règles du jeu pour les concurrents et limite les choix des consommateurs.

La Chine a commencé à intensifier son examen de ses géants de la technologie l’année dernière. Le régulateur du marché mise à jour proposée la loi antimonopole du pays avec une nouvelle disposition pour les grandes plates-formes Internet telles qu’Alibaba. En novembre, les responsables ont mis fin aux projets de la société sœur d’Alibaba, le groupe Ant Group, axé sur les finances, de rendre public et ont renforcé la surveillance du financement sur Internet.

En décembre, il a ouvert l’enquête antimonopole sur Alibaba – un tournant surprenant dans la fortune de Jack Ma, cofondateur d’Alibaba, que les gens en Chine avaient longtemps considéré comme une icône de l’esprit d’entreprise.

Le scepticisme quant à l’influence des grandes sociétés Internet a augmenté aux États-Unis et en Europe également. Les régulateurs occidentaux ont à plusieurs reprises infligé des amendes à des Goliaths tels que Google ces dernières années pour diverses violations des lois antitrust. Mais ces sanctions n’ont généralement pas suffisamment changé la nature des activités des entreprises pour atténuer les inquiétudes quant à leur pouvoir.