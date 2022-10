Alibaba et Tencent s’effondrent alors que Xi Jinping resserre son emprise sur le pouvoir

Les actions technologiques chinoises ont chuté lundi après qu’un remaniement politique dans la deuxième économie mondiale a resserré l’emprise du président Xi Jinping sur le pouvoir, les investisseurs craignant que cela ne soit négatif pour les entreprises privées.

Géants de la technologie Alibaba et Tencent fermé plus de 11 % en Asie ; société de recherche Baidu était de 12 % inférieur tandis que l’entreprise de livraison de nourriture Meituan tanké plus de 14%.

Ces mesures interviennent après que Xi a ouvert la voie à un troisième mandat sans précédent en tant que chef et rempli le comité permanent du Politburo, le cercle central du pouvoir au sein du Parti communiste chinois au pouvoir, avec des loyalistes.