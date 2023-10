Une illustration conceptuelle non datée des aspirations technologiques de la Chine.

Les géants chinois de la technologie, dont Alibaba et Tencent font partie des bailleurs de fonds de Zhipu, a annoncé vendredi la société, une start-up d’intelligence artificielle dont le pays espère qu’elle pourra être une réponse à la société américaine OpenAI.

Zhipu a levé plus de 2,5 milliards de yuans chinois (341 millions de dollars) cette année, a indiqué la société dans un communiqué.

Sequoia et Hillhouse font partie des bailleurs de fonds de premier plan, et les fabricants de smartphones Xiaomi, Alibaba et Tencent font partie des entreprises investisseurs.