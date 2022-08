Alibaba et Tencent en Chine se concentrent sur les réductions de coûts dans un contexte de ralentissement de la croissance

“Au cours du deuxième trimestre, nous avons activement quitté les activités non essentielles, resserré nos dépenses de marketing et réduit les dépenses d’exploitation”, a déclaré le PDG de Tencent, Ma Huateng, aux analystes lors d’un appel mercredi. “Cela nous a permis d’augmenter séquentiellement nos revenus malgré des conditions de revenus difficiles.”

Alibaba et Tencent ont ressenti les effets d’un ralentissement économique induit par Covid en Chine qui frappe tout, des dépenses de consommation aux budgets publicitaires. Le durcissement de la réglementation technologique nationale dans des domaines allant de l’antitrust aux jeux au cours de la dernière année et demie pèse également sur les résultats.

Le plus grand acteur chinois du commerce électronique, Alibaba, a enregistré une croissance stable pour la toute première fois pour son trimestre d’avril à juin. Mercredi, le géant du jeu et des médias sociaux Tencent a affiché sa toute première baisse trimestrielle de ses revenus d’une année sur l’autre.

Cela vient après qu’Alibaba et Tencent aient publié une série de résultats au deuxième trimestre qui ont confirmé que ces mastodontes autrefois en roue libre et de haut vol ne se développent plus.

Les géants chinois de la technologie Alibaba et Tencent parlent souvent de toutes leurs innovations et de leurs nouveaux produits lors d’appels sur les résultats avec les investisseurs.

“Au cours des prochains trimestres et du reste de cet exercice, nous continuerons à poursuivre la stratégie d’optimisation et de contrôle des coûts”, a déclaré Toby Xu, directeur financier d’Alibaba, lors de l’appel aux résultats de la société ce mois-ci.

Pendant ce temps, Alibaba a signalé sa campagne de réduction des coûts plus tôt cette année et continue de la poursuivre.

James Mitchell, directeur de la stratégie chez Tencent, a déclaré qu’avec ces initiatives et des investissements dans de nouveaux domaines, l’entreprise peut “ramener l’entreprise à une croissance des bénéfices d’une année sur l’autre, même si l’environnement macro reste tel qu’il est aujourd’hui” et même si la croissance des revenus reste stable.

Le président de Tencent, Martin Lau, a déclaré que la société avait quitté des activités non essentielles telles que l’éducation en ligne, le commerce électronique et la diffusion en direct de jeux. La société a également resserré les dépenses de marketing et réduit les domaines d’investissement faibles tels que l’acquisition d’utilisateurs. Les dépenses de vente et de marketing de Tencent ont chuté de 21 % en glissement annuel au deuxième trimestre.

En effet, le bénéfice de Tencent, hors certains éléments hors trésorerie et l’impact des opérations de fusion et acquisition, a augmenté de 10 % par rapport au trimestre précédent.

“Pour qu’ils retournent [the] trajectoire de croissance des bénéfices, l’optimisation des coûts seule ne suffit pas. Ils doivent trouver de nouveaux moteurs de croissance”, a déclaré Winston Ma, professeur auxiliaire de droit à l’Université de New York, à CNBC par e-mail.

Alibaba s’est concentré sur le renforcement de son activité de cloud computing, un domaine que les dirigeants et les investisseurs estiment être la clé d’une meilleure rentabilité de l’entreprise à l’avenir. Le cloud a été le domaine d’Alibaba à la croissance la plus rapide en termes de revenus au cours du trimestre de juin.

Pendant ce temps, Tencent a évoqué le potentiel des publicités dans sa fonction de courte vidéo WeChat pour devenir une source de revenus “substantielle” à l’avenir. Tencent gère WeChat, la plus grande application de messagerie de Chine avec plus d’un milliard d’utilisateurs.

Alibaba continuera de se concentrer sur des domaines à “potentiel à long terme” tels que l’informatique en nuage et le commerce électronique à l’étranger, a déclaré à CNBC Chelsey Tam, analyste principal des actions chez Morningstar. “Pour les entreprises non rentables, il évaluera les coûts et les avantages.”

Ivan Su, analyste principal des actions chez Morningstar, a déclaré que Tencent a “fait un très bon travail en équilibrant les investissements à long terme et la rentabilité à court terme”.

“Si vous regardez les initiatives de coûts qu’ils ont annoncées, certaines des réductions sont permanentes, telles que la migration vers le cloud et les fermetures d’entreprises non essentielles non rentables, tandis que d’autres (réduction du budget marketing et ralentissement de l’embauche) sont de nature plus temporaire. Il y a donc plusieurs leviers qu’ils peuvent tirer pour créer un tel équilibre », a déclaré Su.