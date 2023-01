Alibaba et d’autres ADR chinois augmentent alors que l’approbation du plan d’investissement du groupe Ant alimente l’espoir d’un examen assoupli

Alibaba a été confrontée à des défis de croissance dans un contexte de resserrement réglementaire du secteur technologique chinois et de ralentissement de la deuxième économie mondiale. Mais les analystes pensent que la croissance du géant du commerce électronique pourrait s’accélérer jusqu’en 2022.

Les actions technologiques chinoises qui se négocient aux États-Unis ont bondi mercredi matin après que les autorités chinoises ont approuvé un plan de capital élargi d’Ant Group.

Actions de certificats américains de dépôt de Alibaba a bondi de plus de 6% dans les échanges avant commercialisation après la nouvelle, tout comme le stock de JD.com . Ailleurs, des parts de Baidu et NetEase ont augmenté de plus de 5 % chacun, tandis que Trip.com sauté de 4,5 %.

Ces mesures interviennent alors que les investisseurs voient des signes d’un environnement réglementaire chinois plus détendu. Ant Group, qui avait auparavant ses propres plans d’introduction en bourse sabordés par des préoccupations réglementaires, a été autorisé à doubler son capital social dans le cadre du nouveau plan.

Une touche réglementaire plus douce parmi ses actions technologiques, ainsi que l’inversion des politiques zéro-Covid, est considérée par certains investisseurs comme un signe que le gouvernement chinois soutiendra la croissance du secteur privé cette année.

“La Chine a adopté un ton particulièrement accommodant ces derniers mois, s’éloignant de ses contrôles COVID stricts et rappelant ses réglementations sur des secteurs auparavant très déprimés (c’est-à-dire l’immobilier). La récente Conférence centrale sur le travail économique (CEWC) a fixé la priorité du gouvernement pour 2023 pour relancer la consommation et soutenir le secteur privé », a écrit mercredi Fawne Jiang de Benchmark dans une note aux clients.

Les ADR sont similaires aux actions ordinaires, mais représentent une forme de propriété plus indirecte. Ils permettent également aux actions chinoises de se négocier aux États-Unis sans que les entreprises aient à suivre les réglementations comptables américaines, ce qui a fait craindre qu’elles ne soient radiées de la cote à un moment donné.

Cependant, le mois dernier, le Public Company Accounting Oversight Board – un organisme de surveillance comptable américain – a annoncé qu’il avait été autorisé à examiner des cabinets comptables en Chine et à Hong Kong. Cette décision est considérée comme une étape positive dans la réduction du risque de radiation.

Correction : les actions technologiques chinoises qui se négocient aux États-Unis ont bondi mercredi matin. Une version antérieure indiquait mal le jour.